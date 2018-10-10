10 октября 2018, среда

Расстреляны три автомобиля и спортклуб: полиция сообщила детали покушения на харьковского бизнесмена

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Полицейские насчитали десять пулевых отверстий в трех автомобилях
Фото: Олег Бех

Полицейские насчитали десять пулевых отверстий в трех автомобилях

Полиция квалифицировала стрельбу возле спортивного клуба в Харькове, в результате которой ранения получил местный бизнесмен, как покушение на умышленное убийство.

Согласно сообщению полицейских, неизвестные открыли огонь из автомата, когда мужчина выходил из помещения спортклуба. Стрельба велась с другой стороны дороги. Охранники пострадавшего, в свою очередь, в ответ несколько раз выстрелили вверх из травматического оружия.

Предварительно установлено, что местному бизнесмену пуля попала в спину и, возможно, в грудную клетку.

Во время осмотра сотрудники полиции обнаружили в помещении спортклуба, на автомобилях пострадавшего, охраны и еще одной посторонней машины десять пулевых отверстий. Отмечается, что по меньшей мере одна пуля попала в автомобиль, который проезжал возле светофора. В результате женщина-водитель не пострадала.

Следователем открыто уголовное производство по ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В Харькове введен в действие план Сирена.

Напомним, что вечером 10 октября в Харькове возле спортивного клуба на улице Клочковской произошла перестрелка, в результате был ранен основатель и руководитель юридической фирмы Легион Владислав Безрук по прозвищу "Мамонт". Его фирма связана с предоставлением юридических услуг в спорных хозяйственных делах.

Как отмечает KHARKIV Today, одна из версий нападения - конфликт между партнерами и передел сфер влияния на аграрном рынке.

Лекции Нового Времени возвращаются!

Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»

Посмотреть расписание
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове