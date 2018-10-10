Расстреляны три автомобиля и спортклуб: полиция сообщила детали покушения на харьковского бизнесмена

Полиция квалифицировала стрельбу возле спортивного клуба в Харькове, в результате которой ранения получил местный бизнесмен, как покушение на умышленное убийство.

Согласно сообщению полицейских, неизвестные открыли огонь из автомата, когда мужчина выходил из помещения спортклуба. Стрельба велась с другой стороны дороги. Охранники пострадавшего, в свою очередь, в ответ несколько раз выстрелили вверх из травматического оружия.

Предварительно установлено, что местному бизнесмену пуля попала в спину и, возможно, в грудную клетку.

Во время осмотра сотрудники полиции обнаружили в помещении спортклуба, на автомобилях пострадавшего, охраны и еще одной посторонней машины десять пулевых отверстий. Отмечается, что по меньшей мере одна пуля попала в автомобиль, который проезжал возле светофора. В результате женщина-водитель не пострадала.

Следователем открыто уголовное производство по ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В Харькове введен в действие план Сирена.

Напомним, что вечером 10 октября в Харькове возле спортивного клуба на улице Клочковской произошла перестрелка, в результате был ранен основатель и руководитель юридической фирмы Легион Владислав Безрук по прозвищу "Мамонт". Его фирма связана с предоставлением юридических услуг в спорных хозяйственных делах.

Как отмечает KHARKIV Today, одна из версий нападения - конфликт между партнерами и передел сфер влияния на аграрном рынке.