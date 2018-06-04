04 июня 2018, понедельник

Расстрелянный в Гореничах Range Rover с телом принадлежит вице-президенту Федерации бокса Киева - СМИ

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23-летний погибший был водителем Лищенко
Фото: Обозреватель

23-летний погибший был водителем Лищенко

Автомобиль Range Rover, в салоне которого в Гореничах Киевской области обнаружили тело 23-летнего киевлянина, принадлежит вице-президенту Федерации бокса Киева Александру Лищенко, которого также знают как "криминального авторитета" по кличке Лича, передает со ссылкой на источник Обозреватель.

Согласно имеющимся данным, погибший Максим Ковтуненко был его водителем.

При этом сам Лищенко во время стрельбы выбежал из машины и скрылся в лесопосадке.

По некоторой информации, во время инцидента он возвращался от друга по имени Роман, который проживает в Гореничях.

Сейчас у него в доме проводится обыск.

Ранее сообщалось, что в селе Гореничи Киевской области в автомобиле нашли мертвым киевлянина.

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