Личность военного ВСУ, которого россияне расстреляли за слова Слава Украине, еще не установлена — Ермак 9 марта, 19:54 Последними словами украинского военного стал лозунг Слава Украине (Фото:Скриншот с видео WarLife/Telegram)

Личность украинского военнослужащего, которого россияне расстреляли за слова «Слава Украине» пока не установлена, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Об этом сообщает Укринформ.

По словам Ермака, официальное имя погибшего воина сообщат Служба безопасности Украины или Офис генпрокурора после проведения соответствующих экспертиз.

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«Имя официально пока не установлено», — подчеркнул он.

6 марта в сети появилось видео расстрела безоружного украинского военнопленного после того, как он произносит фразу «Слава Украине». Где и когда было снято видео, неизвестно.

В Минобороны ранее распространили предварительную версию, что погибшим военным может быть боец 30-й отдельной механизированной бригады Тимофей Шадура. Он пропал без вести 3 февраля 2023 в районе Бахмута.

В 119-й бригаде территориальной обороны считают, что пленный украинский военнослужащий — это боец 163-го батальона бригады Александр Мациевский.