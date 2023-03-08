Работа уже идет. Украина найдет виновных в расстреле украинского военного — разведка 8 марта, 12:26 Украина уже работает над тем, чтобы найти убийц украинского военного (Фото:Кадр видео видео WarLife/Telegram)

Украина уже работает над тем, чтобы найти убийц украинского военного, которого расстреляли после слов Слава Украине.



Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам Юсова, оккупанты хотят повысить уровень ненависти к украинцам внутри РФ, а также запугать и напугать самих украинцев.

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Представитель украинской разведки отметил, что работа по поиску убийц украинского защитника уже идет.



«Это комплексная работа, которая уже продолжается. Это задача и вопрос чести всего сектора обороны и гражданского общества. Я думаю, что виновные будут установлены», — подчеркнул Юсов.



6 марта в Сети появилось видео расстрела безоружного украинского военнопленного после того, как он произносит Слава Украине. Где и когда было снято видео, неизвестно.

7 марта командование 30-й отдельной механизированной бригады сообщило, что, по предварительным данным, расстрелянным был их боец Тимофей Шадура. Он считается пропавшим без вести с 3 февраля 2023 года после боевых действий в районе Бахмута. Сейчас тело военного находится на временно оккупированной территории. Окончательное подтверждение личности установят после его возвращения и проведения экспертиз.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отправил видео расстрела украинского военнопленного международным партнерам и коллегам-омбудсменам из разных стран мира как подтверждение очередного военного преступления России.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал расстрел украинского военнопленного ужасным военным преступлением и еще одним доказательством того, что война РФ против Украины является геноцидом.

Открыто уголовное дело по ч.2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

