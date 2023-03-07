«Слава Украине» в лицо смерти. Украину объединили ярость и боль из-за нового преступления РФ — расстрела безоружного пленного 7 марта, 02:47 Сюжет Одна из многочисленных символических иллюстраций, появившихся в сети в память о расстрелянном украинском военнопленном (Фото:Sergey Koshman / Facebook)

Расстрел россиянами безоружного украинского пленного, видео убийства которого появилось в сети 6 марта, стал одним из самых резонансных военных преступлений России с начала ее полномасштабного вторжения в Украину.

Украина объединилась вокруг пока не раскрытой личности убитого военнослужащего, отдавая дань памяти всем погибшим защитникам и защитницам, а также чествуя украинских военных, которые сегодня дают бой геноцидной агрессии РФ.

Видео дня

Внимание: далее материал содержит описания и видео, которые могут шокировать чувствительную аудиторию.

На 11-секундном видео, обнародованном 6 марта, украинский военный стоит в полный рост, безоружный и, очевидно, под прицелом солдат оккупационной армии РФ. Защитник Украины курит сигарету и смотрит на вражеских военных, пока те снимают его на камеру. Далее украинский военнослужащий спокойно говорит: «Слава Украине», — после чего россияне немедленно расстреливают его в упор автоматной очередью, разразившись нецензурной бранью у тела убитого.



Известно ли уже, кто на видео? Нет, дата и место съемки, как и имя преступно казненного украинского военнослужащего, пока неизвестны. В соцсетях озвучивалась версия, что это якобы военнослужащий с позывным «Магнит» из 72-й бригады им. Черных Запорожцев, однако никаких надежных или официальных подтверждений эта версия не получила. В частности, нет таких данных на официальной странице 72-й бригады в Facebook, которая присоединилась к всеукраинскому флешмобу-реакции «Героям слава» в ответ на последние слова убитого героя. Кроме того, журналист Юрий Бутусов, который также пытается установить имя погибшего, опроверг уже несколько обнародованных версий. По информации Бутусова, расстрелянный герой — это не «Магнит» (этот боец жив) и не военнослужащий по имени Евгений Мельничук.

NV следит за волной реакции, спровоцированной очередным жестоким военным преступлением, которых оккупационная армия РФ совершила в Украине уже тысячи. По отношению к пленным крупнейшим таким преступлением России стало убийство украинских военнопленных, в том числе и защитников Азовстали, на территории колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области в июле 2022 года, когда погибли около 50 украинцев. Еще одним примером бесчеловечных пыток над украинским пленником стало обнародованное примерно тогда же видео, на котором российские солдаты отрезают гениталии военнослужащему ВСУ.



«Слава Украине!» будет звучать всегда: официальная реакция Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 6 марта призвал Украину совместно ответить на последние слова украинского героя, убийство которого оккупанты зафиксировали на видео.

«Сегодня появилось видео, как оккупанты зверски убили воина, который храбро сказал им в глаза: „Слава Украине!“ Хочу, чтобы мы все вместе, в единении, ответили на его слова: „Герою слава! Героям слава! Украине слава!“ И мы найдем убийц», — подчеркнул глава государства.

По его словам, «оккупант убивает за сам факт, что мы украинцы». «За одно только слово об Украине. За нашу мечту об Украине. За нашу жизнь — жизнь украинцев. […], — добавил Зеленский, напоминая о текущих усилиях защитников Бахмута. — Мы защищаем и будем защищать каждую часть Украины. Придет время — освободим каждый город, каждую деревню нашего государства. И заставим оккупантов ответить за каждый выстрел против Украины, за каждую подлость против украинцев. Если сможем юридически — значит, юридически. Оружием — значит, оружием».

Зеленский также заверил, что в Украине всегда будет звучать лозунг «Слава Украине», «и миллионы всегда будут отвечать: „Героям слава!“».

Как известно, очень похожие слова приписывают Степану Бандере, однако, как писала ранее Историческая правда «в сборнике работ Степана Бандеры нет этой популярно употребляемой в интернете приписываемой ему цитаты».

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак напомнил, что расстрел пленника — это военное преступление. «Военные преступления культивируются в России. И отбеливаются их пропагандой и мифами о нацистах. Убийство попавшего в плен человека — еще один пример этого. А еще это пример их национальной ничтожности и слабости. За каждое такое военное преступление будет расплата. Никто не сможет укрыться от нее», — написал Ермак в Telegram, реагируя на резонансное видео.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отправил видео расстрела украинского военнопленного международным партнерам и коллегам-омбудсманам из разных стран мира как подтверждение очередного военного преступления России.

Он подчеркнул, что совершенное россиянами является нарушением Женевских конвенций, а также проявлением низости и подлости.

«России придется отвечать за каждое совершенное военное преступление. Когда во всем мире слова „Слава Украине“ вызывают уважение и гордость, россияне за украинский лозунг расстреливают… Очень больно смотреть на то, что делают с нашими людьми оккупанты. Цель Украины, как и всего демократического мира, — привлечение Российской Федерации к ответственности», — написал Лубинец в Telegram.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал расстрел украинского военнопленного ужасным военным преступлением и еще одним доказательством того, что война РФ против Украины является геноцидом. Кулеба призвал главного прокурора Международного уголовного суда Карима Хана немедленно начать расследование.

«Виновные должны предстать перед правосудием», — написал глава МИД в Twitter.

По факту военного преступления возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны). «Видео жестокого и дерзкого расстрела безоружного человека сегодня всколыхнуло общество… Даже у войны есть законы. Есть нормы международного права, которыми систематически пренебрегает преступный российский режим. Но рано или поздно за преступлением последует наказание. Все причастные будут отвечать перед законом», — заявил генпрокурор Андрей Костин.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что после идентификации партия будет инициировать присвоение звания Герой Украины военному, которого расстреляли россияне.



«Сегодня нет ничего сильнее этих слов»: «Героям слава» и эмоциональная волна в соцсетях

Известный блоггер Игорь Лаченков отметил, что уже к концу дня 6 марта хэштег #Слава_Украине возглавил мировые тренды Twitter.

«Героям слава» — ответ, появившийся на страницах тысяч украинцев в соцсетях за считанные часы после того, как появилось видео страшной казни украинского военнослужащего оккупантами.

«Сегодня нет ничего сильнее этих слов. Теперь каждый раз, когда буду их говорить и слышать, у них будет „олицетворение“. И цена их — Жизнь, — подчеркнула известный психолог Светлана Ройз. — Я сегодня говорила себе и объясняла дочери. Всегда смотреть прямо в глаза правде, друзьям и тем более врагам. Остаться верными себе и тому, во что веришь. Никогда не становиться на колени перед мерзостью. Быть достойными Героев. И память, и наша сила — это возможность поклониться ему и им».

Психолог также поблагодарила иллюстратора Никиту Титова, автора одного из изображений, увековечивших образ погибшего героя, которым делятся украинцы в соцсетях. «Спасибо за картину. Хочу, чтобы каждый год она напоминала мне о том, чем оплачена моя жизнь», — резюмировала Светлана Ройз.

«Герою слава! Лицо героя будем помнить. Невыносимую боль конвертируем в яростную борьбу», — заверили в Украинском ветеранском фонде.

«Героям слава! PS зря вы, п***ры, ЭТО нам показали. Ой, зря…» — эмоционально отозвался украинский военный пилот Василий Мулик.

Среди тех, кто едва подыскивает слова, пораженный стойкостью украинского военнослужащего и беселовечностью преступления против него — инвестбанкир Сергей Фурса. «Я думал такое бывает только в кино… я думал, что человек не может так спокойно и достойно смотреть в лицо смерти. Знать, что твой последний момент пришел и принять решение уйти достойно… уйти на собственных условиях… уйти со словами на устах, которые ты сам выбрал… сделать, не торопясь, последнюю затяжку, произнести лозунг и умереть… я думал, что так умирают только герои в кинематографе… теперь я знаю, что такое достоинство… подлинное достоинство настоящего украинского героя…», — написал Фурса.

К общей волне реакций примкнули украинские чиновники и органы власти. «Мы обязательно отомстим!» — пообещали в Национальной полиции Украины.

В ответ на «Слава Украине» от расстреляного защитника Украины отвечают «Героям слава!» украинские министерства и лично премьер-министр Денис Шмыгаль.

Бывшие украинские чиновники также чтят погибшего героя, а вместе с ним — всех павшим украинских военных.

«Ненависть к палачам и справедливое возмездие — дань памяти о замученных, расстрелянных оккупантами украинцах», — заметил бывший глава правительства Арсений Яценюк.



Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк, ныне председатель правления Центра оборонных стратегий, рассказал историю об украинском герое на английском для зарубежной аудитории.

«Он выкурил сигарету и спокойно, в лицо сказал тем, кто захватил его в плен: „Слава Украине“. А потом россияне с проклятиями расстреляли его, безоружного, многочисленными выстрелами. Они записали казнь на видео и выложили в сеть, оно сразу стало вирусным. Обычный украинский солдат. Неизвестный герой», — подчеркнул Загороднюк.

В лице погибшего украинского воина пользователи соцсетей и известные художники благодарят всех, кто до сих пор защищает Украину.

«Слава Герою. И всем героям, защищающим Украину», — написал Арсений Финберг, известный волонтер и основатель проекта Интересный Киев.



Волонтер Мирослав Гай предположил, что россияне изначально планировали убить украинского пленника, но видео лишь засвидетельствовало его мужество.

«В начале видео четко слышать „Снимаю его“, что говорит о спланированном убийстве пленника, которое стремились снять и которое было „испорчено“ для оккупантов мужественным поведением украинского героя и его последними словами перед лицом смерти. Это видео станет или уже стало вирусным и будет иметь эффект взрыва. Его увидят в каждой стране мира», — убежден Гай.

«Возможно оно будет символизировать новый этап политической реальности, потому что его появление делает невозможным саму даже попытку навязать дискуссию о прекращении огня или перемирия, о котором так часто говорят лоббисты Кремля на Западе, — уверен волонтер. — Теперь в ближайшее время каждому, кто будет говорить о необходимости диалога, хороших русских, или что-то подобное — будут тыкать в лицо это видео. Сами того не желая, московиты усугубили свое положение в сторону тотального поражения и ликвидации РФ как государства».

Многие пользователи указывают на то, какую символичность приобрело видео страшной казни украинского воина.



" Убив нашего солдата, они породили новый символ нашей борьбы с ними. П***ры, как и их страна, должны быть уничтожены", — написал Андрей Макогин.

«Этот человек имеет все шансы стать символом нашего сопротивления в войне с черной хтонью севера», — написал бывший советник ОП Алексей Арестович. В отдельном посте он также обратился к россиянам, выразив убеждение, что «ваши деды плюнули бы вам в лицо». Арестович также сравнил фигуру украинского героя с киносимволом в исполнении Леонида Быкова.

Украинцы также упомянули об известном фото мексиканского повстанца Фортино Самано, расстрелянного в 1917 году во время Мексиканской революции. С сигаретой в зубах и положив руки в карманы, на известной фотографии он смотрит на тех, кто через несколько секунд оборвет его жизнь.

Другие пользователи призывают к более действенной помощи украинским защитникам после новых свидетельств о зверствах россиян. «Расшаренная картинка не вернет его. Написанное проклятие не поможет войску. Выберите фонд, которому доверяете и перечислите, сколько сможете. Месть имеет цену в гривнах», — напомнил Богдан Процишин.

Реакция в мире

Видео, на котором зафиксировано еще одно страшное преступление России, быстро распространяется и в западном мире. Хотя происхождение кадров до сих пор не установлено, «на первый взгляд это безоговорочное военное преступление», пишет на личной странице Twitter Оливер Кэрролл, корреспондент The Economist.

О «шокирующем видео» рассказал миру и Остап Ярыш, журналист украинской редакции Голоса Америки. «Если это правда, то это явное доказательство свидетельства преступления», — отмечает Ярыш.

Среди прокомментировавших видео казни украинского военнопленного — даже бывший американский астронавт NASA Скотт Келли, один из четырех космических полетов которого стал рекордным для МКС по продолжительности пребывания на орбите (340 суток).

«Россияне убили этого украинского солдата после того, как он выкрикнул „Слава Украине“, затянувшись в последний раз сигаретой. Гордый и непокорный до последнего — в отличие от трусливых российских военных преступников. Слава Украине!» — написал Келли.



Кроме того, для сравнения Скотт Келли привел видео, на котором украинские военнослужащие помогают раненому российскому военнопленному.