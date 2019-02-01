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Расстрел супружеской пары в Николаеве: стрелку избрали меру пресечения

Вчера, 18:34
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Пресс-служба полиции

Суд принял решение арестовать злоумышленника

В Николаеве суд арестовал на 60 суток без права внесения залога 52-летнего местного жителя, который расстрелял супружескую пару у здания Ленинского суда в среду, 30 января.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Правоохранители также инициировали служебное расследование по поводу полноты и качества сбора материалов о невыполнении решения суда относительно долговых обязательств подозреваемого.

Напомним, что 30 января в Николаеве на улице Космонавтов возле Ленинского райсуда расстреляли супружескую пару.  Женщина погибла на месте, мужчина скончался в машине скорой по дороге в больницу. Полиция задержала сообщника на выезде из Николаева, там были выставлены посты правоохранителей.

Перед стрельбой в суде решался спор между жителями Одессы и Николаева. Последние проиграли суд и должны были выплатить определенную сумму одесситам. Возле здания суда возник конфликт. Житель Николаева достал карабин из машины и несколько раз выстрелил в мужчину и женщину.

Расстрел супружеской пары в Николаеве

В Николаеве на улице Космонавтов возле Ленинского райсуда расстреляли мужчину и женщину. 30 января 2019 года

Теги:   Арест Мера пресечения Николаев

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