Расстрел супружеской пары в Николаеве: стрелку избрали меру пресечения Вчера, 18:34 367 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба полиции Суд принял решение арестовать злоумышленника Пресс-служба полиции

В Николаеве суд арестовал на 60 суток без права внесения залога 52-летнего местного жителя, который расстрелял супружескую пару у здания Ленинского суда в среду, 30 января.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Правоохранители также инициировали служебное расследование по поводу полноты и качества сбора материалов о невыполнении решения суда относительно долговых обязательств подозреваемого.

Напомним, что 30 января в Николаеве на улице Космонавтов возле Ленинского райсуда расстреляли супружескую пару. Женщина погибла на месте, мужчина скончался в машине скорой по дороге в больницу. Полиция задержала сообщника на выезде из Николаева, там были выставлены посты правоохранителей.

Перед стрельбой в суде решался спор между жителями Одессы и Николаева. Последние проиграли суд и должны были выплатить определенную сумму одесситам. Возле здания суда возник конфликт. Житель Николаева достал карабин из машины и несколько раз выстрелил в мужчину и женщину.