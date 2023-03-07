Россияне распространили видео с казнью безоружного воина ВСУ, чтобы запугать украинцев — ГУР 7 марта, 17:59 Одна из многочисленных символических иллюстраций о расстрелянном украинском военнопленном (Фото:Sergey Koshman / Facebook)

Россияне сознательно выложили в сеть видео казни безоружного военного ВСУ за слова «Слава Украине». Таким образом оккупанты пытались запугать украинцев.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Юсов подчеркнул, что военнопленный был без оружия и находился под защитой Женевских конвенций.

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«Вот еще одна иллюстрация, с кем мы имеем дело. Он на самом деле был убит после лозунга „Слава Украине“. Это еще одно проявление именно геноцидной войны и политики геноцида агрессора», — сказал он.

Он убежден, что россияне сознательно записали это преступление на видео и сознательно его обнародовали. По его словам, россияне не стыдятся этих актов геноцида.

«Это сделано, чтобы поднять уровень ненависти к украинцам внутри страны, и чтобы запугать самих украинцев. Но как во всех других случаях — так называемого блицкрига, или ракетных ударов — это вещи, которые только сплачивают украинцев», — добавил он.

Юсов отметил, что поиск исполнителей этого преступления уже происходит и это «вопрос чести».

6 марта в сети появилось видео расстрела безоружного украинского военнопленного после того, как он произносит фразу «Слава Украине». Где и когда было снято видео, неизвестно.

По предварительным данным Минобороны, погибшим военным является боец 30-й отдельной механизированной бригады Тимофей Шадура. Он считается пропавшим без вести с 3 февраля 2023 года после боевых действий в районе Бахмута.