В Минобороны призвали дождаться официального подтверждения личности украинского военного, которого расстреляли россияне

7 марта, 11:51
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Российские оккупанты расстреляли безоружного украинского военнопленного после его слов Слава Украине! (Фото:Скриншот с видео WarLife/Telegram)

Российские оккупанты расстреляли безоружного украинского военнопленного после его слов Слава Украине! (Фото:Скриншот с видео WarLife/Telegram)

В Минобороны призвали дождаться официального подтверждения личность погибшего украинского военного, которого расстреляли российские оккупанты после его слов Слава Украине.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в своем Telegram.

«К погибшим и их семьям должно быть прежде всего уважение. Соцсети и тактичность — несовместимы, тем не менее, лучше дождаться пока бригада (командир) официально подтвердит личность погибшего», — отметила она.

Видео дня

6 марта в Сети появилось видео расстрела безоружного украинского военнопленного после того, как он произносит слов Слава Украине. Где и когда было снято видео, неизвестно. Также пока не удалось установить личность погибшего бойца ВСУ.

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В соцсетях озвучивалась версия, что это якобы военнослужащий с позывным «Магнит» из 72-й бригады им. Черных Запорожцев, однако никаких надежных или официальных подтверждений эта версия не получила.

Кроме того, журналист Юрий Бутусов, который также пытается установить имя погибшего, опроверг уже несколько обнародованных версий. По информации Бутусова, расстрелянный герой — это не «Магнит» (этот боец жив) и не военнослужащий по имени Евгений Мельничук.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отправил видео расстрела украинского военнопленного международным партнерам и коллегам-омбудсменам из разных стран мира как подтверждение очередного военного преступления России.

https://www.youtube.com/embed/dzyHcT6rNjo

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал расстрел украинского военнопленного ужасным военным преступлением и еще одним доказательством того, что война РФ против Украины является геноцидом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что убийцы военнослужащего будут найдены.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Минобороны Украины Расстрелы Военное преступление Война России против Украины

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