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Расстрел майдановцев в Хмельницком: полковника СБУ отпустили под личное обязательство

Сегодня, 17:29
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Виктора Крайтора отпустили под личное обязательство

Фото: скрин видео HromadskeUA

Суд отпустил под личное обязательство экс-руководителя управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области Виктора Крайтора, подозреваемого по делу о расстрелах активистов местного Майдана в феврале 2014 года.

Как сообщает Грoмадське, суд поддержал позицию стороны защиты о том, что Крайтор не собирается бежать или скрываться от следствия.

Прокуратура настаивала на аресте подозреваемого из-за риска побега за границу, возможного давления на свидетелей, уничтожения или искажения доказательств.

Подозреваемому инкриминируют статьи 365 (превышение служебных полномочий), 119 (убийство по неосторожности) и 128 (нанесение тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до восьми лет лишения свободы.

Полковника СБУ Виктора Крайтора, который во времена Революции Достоинства возглавлял управление СБУ в Хмельницкой области, подозревают в незаконном приказе своим подчиненным сделать выстрелы в сторону активистов Майдана 19 февраля 2014 года у здания СБУ в Хмельницком.

Расстрел активистов в Хмельницком полковник СБУ, который приказал открыть огонь, купил Porsche и ушел на пенсию

В результате стрельбы из РПК из здания управления СБУ была убита 72-летняя Людмила Шеремет. Позже ночью был застрелен активист Дмитрий Пагор, еще около десятка человек получили ранения.

Сам Крайтор публично признавал, что отдал своим подчиненным приказ на применение оружия против участников протеста. По его словам, он принял единственно правильное и законное решение, защищая здание СБУ.

Теги:   Дело Майдана Революция Достоинства СБУ Хмельницкий

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