«Люди медленно умирали». Установлены оккупанты, которые расстреляли колонну машин в Ирпене 6 марта, 16:42 Россияне расстреливали машины с людьми, которые пытались выехать из Ирпеня (Фото:Нацполиция)

Российские оккупанты 5−6 марта 2022 года расстреляли десять гражданских машин, на которых пытались выехать жители Ирпеня с маленькими детьми. Погибли девять человек, 12 были ранены, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления Нацполиции Иван Дулкай рассказал, что 5 марта 2022 года войска страны-террориста РФ попытались штурмовать Ирпень с разных направлений. Первый батальон 137-го полка 106-й дивизии прошел через лес, вышел к микрорайону Стоянка-2 и дальше — в сторону Романовского моста. Оккупанты вышли на улицу Незалежности в Ирпене и начали расстреливать машины местных жителей.



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Первым под обстрел попал Renault Trafic с двумя местными жителями — пассажир погиб на месте, водитель получил ранения рук. Дальше оккупанты обстреляли Renault Master, на которой местный житель пытался эвакуировать родителей, — 65-летний мужчина погиб, его супруга была ранена.

Фото: Нацполиция

В этот же день россияне из 173-го отдельного батальона вместе с военными из 137-го гвардейского парашютно-десантного полка захватили здание по улице Федора Кричевского в Ирпене и блокпост на выезде из города на улице Олега Кошевого. Тогда это была единственная дорога, по которой из Ирпеня можно было эвакуироваться на машине, и оккупанты устроили там засаду, после чего начали расстреливать гражданские машины.

Первыми в засаду попали люди, которые пытались эвакуироваться на Mercedes (погибли двое) и Hyundai Sonata (один раненый).

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Также россияне похитили охранника одного из домов, который остался в городе, избивали его и допрашивали. Не получив желаемого, оккупанты подвесили мужчину за ногу на веревке на более чем 10 часов, он получил серьезные травмы.

На следующий день российские военные расстреляли Jeep Patriot с жителями, которые пытались эвакуироваться, когда машина около 7 утра проезжала мимо захваченного ими дома на улице Кошевого. Оккупанты вывели гражданских из машины, допросили и отпустили.

«Когда мы уже вышли из таун-хауса, я увидел перегороженную дорогу — стояла их техника. Мы подошли к машине, я открыл багажник, хотел забрать вещи — и тут началась стрельба», — рассказал водитель машины Сергей.

По данным правоохранителей, в это время оккупанты начали расстреливать колонну других машин, которые пытались выехать из Ирпеня. Жители ЖК Версаль Парк собрали 12 машин и желающих эвакуироваться, на машины были наклеены листы бумаги с надписями Дети и Эвакуация.

Россияне подорвали гранатой Audi А5, которая ехала в колонне первой с водителем и семьей с ребенком полутора лет. Водитель погиб на месте, пассажир долго умирал от ранений, женщине с ребенком удалось выжить.

Фото: Нацполиция

Дальше, как рассказал следователь, оккупанты продолжили расстреливать машины, понимая, что это гражданские, не представляющие угрозы. BMW и Honda, на которых муж с женой пытались вывезти людей без собственных машин, оказались возле российского блокпоста. В BMW ехали мужчина, двое детей и женщина 59 лет — она получила смертельное ранение в сердце.

«Они забрали детей из машины и увели их в здание. Автомобиль Honda моей жены врезался в блокпост, стоял и дымился. Они открыли переднюю пассажирскую дверь, достали мужчину, положили его на землю. Он был ранен… Я попросил: можно я подойду к жене, посмотрю, что с ней, может, она еще жива, может, заберу ее с собой, дайте мне забрать тело. Они мне отказали. Я увидел, что жена лежит, запрокинув голову. Она не двигалась…», -рассказал водитель BMW Сергей.

В Honda в результате российского обстрела погибла 34-летняя супруга водителя BMW, которая получила многочисленные огнестрельные ранения, еще три пассажира были серьезно ранены.

Фото: Нацполиция

В машине Renault Sandero, которая ехала в колонне четвертой с пятью людьми, погибла 60-летняя женщина, двое мужчин были ранены.

Фото: Нацполиция

Пятым в колонне был Jeep Patriot, в котором ехали супруги с двумя маленькими детьми. Мужчина, его супруга и 5-летний сын были ранены — во время обстрела мать закрыла собой младшего ребенка и получила ранение.

Фото: Нацполиция

После расстрела машин оккупанты вывели на улицу всех, кто мог идти самостоятельно, и несколько часов удерживали в захваченном доме. Затем они решили отпустить тех, кому удалось выжить, но запретили забирать тяжелораненых, которые медленно умирали, и не дали забрать тела погибших. Другие машины в колонне успели вовремя развернуться и спастись от обстрела россиян.

Следствие установило трех российских военных, причастных к расстрелу эвакуационной колонны: командир разведроты 173-го отдельного разведывательного батальона и двое военных 137-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Им сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, объединенном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Установлены личности еще 20 оккупантов из 137-го полка и 173-го батальона, после того, как правоохранители соберут полную доказательную базу, им тоже объявят подозрения.

По данным полиции, после побега российских оккупантов в Киевской области обнаружили более 1,3 тысяч убитых гражданских.