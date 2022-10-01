Военное преступление РФ под Купянском: погибли 24 человека, среди них беременная женщина и 13 детей

1 октября, 16:16
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Расстрелянная колонна машин, на которых пытались эвакуироваться гражданские, под Купянском Харьковской области (Фото:Харьковская областная прокуратура)

Расстрелянная колонна машин, на которых пытались эвакуироваться гражданские, под Купянском Харьковской области (Фото:Харьковская областная прокуратура)

Российские оккупанты расстреляли колонну машин с гражданскими возле села Куриловка Купянского района 25 сентября. Об этом сообщает Офис генпрокурора в Telegram в субботу, 1 октября.

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Обновлено в 16:21. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрела колонны погибли 24 человека, среди них беременная женщина и 13 детей.

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Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, объединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Расстрелянную колонну из семи машин обнаружили прокуроры, следователи СБУ и полиции в пятницу.

«По данным следствия, автомобили были расстреляны российской армией 25 сентября, когда гражданские пытались эвакуироваться. Две машины сгорели полностью», — добавили в Офисе генпрокурора.

Предварительно известно, что погибли 22 человека, среди них десять детей, их личности устанавливают.

СБУ опубликовала видео с места военного преступления россиян. В спецслужбе уточнили, что колонну расстреляли в «серой зоне» между захваченным Сватово Луганской области и освобожденным Купянском в Харьковской области. И.о. главы СБУ Василий Малюк заявил, что нападение на мирных жителей совершила российская ДРГ, которая почти в упор расстреляла машины из стрелкового оружия. Несколько человек спаслись и сейчас дают показания.

https://www.youtube.com/embed/7nYJohZXDpc

30 сентября российские войска нанесли ракетный удар по гуманитарной колонне на выезде из Запорожья. В результате атаки погибли 30 человек, еще 118 — ранены и травмированы.

27 сентября в Офисе президента заявили, что в ходе контрнаступления ВСУ освободили уже 454 населенных пункта в Харьковской области. Однако РФ продолжает атаковать деоккупированные населенные пункты — из-за интенсивных обстрелов в регионе проводят частичную эвакуацию. В освобожденных от россиян городах и селах находят пыточные и массовые захоронения.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Эвакуация Уголовное дело Харьковская область Сватово Военные преступления РФ Офис генерального прокурора Купянск Война России против Украины

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