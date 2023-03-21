Правоохранители установили личность оккупанта, прицельно расстрелявшего машину с гражданскими в Харьковской области 21 марта, 14:18 После расстрела авто оккупантами украинские военные с помощью дрона пытались помочь гражданским (Фото:Прокуратура Харьковской области)

Правоохранители установили личность одного из командиров российских оккупантов, который расстрелял машину с гражданскими в Харьковской области и хвалился этим перед своей женой.

Как сообщили в прокуратуре Харьковской области, инцидент произошел 23 июня 2022 года в районе села Большая Камышеваха Изюмского района. Они ехали на авто Mazda в Бахмут, чтобы эвакуировать своих пожилых родителей.

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Во время движения их автомобиль расстреляли российские военные.

Женщина пыталась спасти мужчину, однако оккупанты продолжили обстрелы.

В этом время в данном районе украинские военные проводили разведку с помощью дрона и зафиксировали расстрел гражданской машины. Военные ВСУ отправили записку на дроне с надписью Иди за мной, чтобы попытаться спасти людей.

Фото: Прокуратура Харьковской области

Увидев коптер, женщина не понимала, что ей делать, но пошла за ним, потому что только так могла спасти свою жизнь и жизнь мужчины.

Дрон привел ее к месту дислокации украинских военных.

В это время оккупанты подошли к расстрелянному автомобилю и подумали, что мужчина умер. Они сбросили его тело в траншею на обочине дороги.

Мужчина пролежал без сознания около 30 часов, затем очнулся и смог дойти до базы ВСУ.

Оккупантом, который расстрелял гражданское авто, оказался житель Москвы, командир мотострелкового подразделения ВС РФ. Он, управляя БМП, применил крупнокалиберный пулемет и расстрелял автомобиль с супругами.

Фото: Прокуратура Харьковской области

Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.