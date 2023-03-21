Правоохранители установили личность оккупанта, прицельно расстрелявшего машину с гражданскими в Харьковской области

21 марта, 14:18
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После расстрела авто оккупантами украинские военные с помощью дрона пытались помочь гражданским (Фото:Прокуратура Харьковской области)

После расстрела авто оккупантами украинские военные с помощью дрона пытались помочь гражданским (Фото:Прокуратура Харьковской области)

Правоохранители установили личность одного из командиров российских оккупантов, который расстрелял машину с гражданскими в Харьковской области и хвалился этим перед своей женой.

Как сообщили в прокуратуре Харьковской области, инцидент произошел 23 июня 2022 года в районе села Большая Камышеваха Изюмского района. Они ехали на авто Mazda в Бахмут, чтобы эвакуировать своих пожилых родителей.

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Во время движения их автомобиль расстреляли российские военные.

Женщина пыталась спасти мужчину, однако оккупанты продолжили обстрелы.

В этом время в данном районе украинские военные проводили разведку с помощью дрона и зафиксировали расстрел гражданской машины. Военные ВСУ отправили записку на дроне с надписью Иди за мной, чтобы попытаться спасти людей.

Прокуратура Харьковской области
Фото: Прокуратура Харьковской области

Увидев коптер, женщина не понимала, что ей делать, но пошла за ним, потому что только так могла спасти свою жизнь и жизнь мужчины.

Дрон привел ее к месту дислокации украинских военных.

В это время оккупанты подошли к расстрелянному автомобилю и подумали, что мужчина умер. Они сбросили его тело в траншею на обочине дороги.

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Мужчина пролежал без сознания около 30 часов, затем очнулся и смог дойти до базы ВСУ.

Оккупантом, который расстрелял гражданское авто, оказался житель Москвы, командир мотострелкового подразделения ВС РФ. Он, управляя БМП, применил крупнокалиберный пулемет и расстрелял автомобиль с супругами.

Прокуратура Харьковской области
Фото: Прокуратура Харьковской области

Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=411&v=ft7LQ9suGUg&embeds_euri=https%3A%2F%2Fkhar.gp.gov.ua%2F&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title
Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Харьковская область Расстрелы Война России против Украины

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