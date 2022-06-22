«Отверстие в груди размером с ладонь». Очевидцы рассказали, как оккупанты под Черниговом расстреляли трех подростков из пушки и пулеметов

22 июня, 21:39
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Могила Евгения и Богдана в Мохнатине (Фото:Скриншот Настоящее время. Сюжеты / YouTube)

Могила Евгения и Богдана в Мохнатине (Фото:Скриншот Настоящее время. Сюжеты / YouTube)

14 марта российские военные расстреляли из пулеметов и пушки калибра 30 мм троих безоружных молодых людей в селе Мохнатин Черниговской области. Их родные, друзья и соседи рассказали телеканалу Настоящее время, что произошло.

По словам Николая Мельника, соседа погибших, в тот день в село зашла российская колонна в сопровождении БМП и БТР, техника была маркирована белыми кругами. Внезапно раздались очереди из пулемета и пушечные залпы. После ухода врагов жители села насчитали 17 гильз от снарядов 30 калибра, которые используются для огня по технике и укреплениям. Однако рашисты беспричинно применили их по трем местным подросткам.

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https://www.youtube.com/watch?v=n0nG2T2uLJw

Пушечный снаряд попал в 18-летнего Валентина Якимчука.

«Головы не было. Мозги лежали здесь. Нога перебита — бедро торчало. Уцелела только задняя часть головы. Он лежал ничком. А вокруг все горело. Мы взяли его голову и замотали в полотенце. Нечего было собирать. Так и похоронили. Мы все тут чуть с ума не посходили, это было нереально. Сестра Вали так визжала — думали, не выживет», — вспоминает жительница Мохнатина Вера Дроган.

С противоположной стороны дороги лежали братья-близнецы Евгений и Богдан Самодии. Их россияне обстреляли из пулемета, хотя они шли с поднятыми руками, рассказывают очевидцы.

Помочь братьям бросился их друг Михаил.

«У Жени было очень тяжелое ранение. Я разорвал на нем одежду, и в районе мечевидного отростка было отверстие размером с ладонь. Я видел, как бьется его сердце», — говорит он.

«Я издалека видела, что лежат дети, возле них много людей, — плачет мать близнецов Оксана. — Мне сказали: „Богданчик живой, вези его в больницу“».

По дороге юноша скончался.

«Мне тете Оксане сразу не хотелось говорить, что он умер. Она начала очень часто спрашивать „что там Богдан“… Он перед смертью поднял руку, я на коленях возле него сидел. Он сжал мою руку так, как мы обычно приветствовали друг друга и прощались. И все — он выдохнул», — вспоминает Михаил.

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Оксана Самодий часто ходит на могилу сыновей на сельском кладбище.

«Они всегда были вместе. Очень ласковые, очень заботливые. Чувствовали друг друга. Пришли вместе — и ушли вместе», — говорит женщина.

15 марта прокуратура Черниговской области открыла по факту убийства безоружных людей в Мохнатине уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Редактор: Николай Поддубный

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Теги:   Черниговская область Подростки Убийство Война России против Украины

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