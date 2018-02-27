Расстрел активистов в Хмельницком: полковник СБУ, приказавший открыть огонь, купил Porsche и ушел на пенсию

Полковник Службы безопасности Украины Виктор Крайтор, который во времена Революции Достоинства возглавлял управление спецслужбы в Хмельницкой области, так и не понес наказания за гибель людей во время расстрела протестующих 19 февраля 2014 года.

Об этом рассказали журналисты программы Наші гроші с Денисом Бигусом.

Как сообщается, тогда в результате стрельбы из РПК из здания управления СБУ была убита Людмила Шеремет, еще четыре человека получили огнестрельные ранения.

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Кроме того, позже ночью был застрелен активист Дмитрий Пагор, еще около десятка человек были ранены.

При этом отмечается, что Крайтор несколько раз публично признавал, что отдал своим подчиненным приказ на применение оружия против протестующих.

"Да, я отдавал приказ на применение оружия для проведения предупредительных выстрелов. Ну так в чем проблема? Поднимите Устав Вооруженных сил Украины, приказы Службы безопасности Украины, и посмотрите - там это черным по белому написано", - заявил он.

После расстрела активистов полковнику спецслужбы сообщили о подозрении по ст. 365 УКУ (превышении служебных полномочий), а позже изменили на более мягкую ст. 425 УКУ (халатность).

Впрочем, в марте 2015 года Военная прокуратура Западного региона закрыла производство в отношении Крайтора по этой статье из-за "отсутствия состава преступления".

Таким образом, с 2017 года расстрел активистов Евромайдана в Хмельницком расследует департамент специальных расследований ГПУ, а Крайтор в деле проходит лишь как свидетель.

Более того, в октябре 2017 года он вышел на пенсию, купив себе перед этим с зарплаты в 13,5 тысяч гривен Porsche Cayenne за 1,5 миллиона гривен.

Ранее сообщалось, что Юрия Крысина, обвиняемого по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия, приговорили к условному сроку.