Расстояние между позициями сил АТО и боевиков сужается - ОБСЕ

Александр Хуг: Стороны продолжают двигаться в направлении друг к другу

За последнее время Вооруженные силы Украины и российско-оккупационные войска значительно уменьшили расстояние между своими позициями на линии соприкосновения на Донбассе, заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

"Факт остается фактом, что стороны продолжают рыть траншеи, фактом является то, что стороны продолжают двигаться в направлении друг к другу ближе и ближе", - сказал он, передает Укринформ.

По словам представителя ОБСЕ, стороны хранят вооружение в неотведенных для этого местах и продолжают минировать территории, несмотря договоренности 2014 года.

Напомним, что Александр Хуг заявил о новой эскалации военных действий на востоке Украины.