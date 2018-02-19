Расстояние между позициями сил АТО и боевиков сужается - ОБСЕ

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Александр Хуг: Стороны продолжают двигаться в направлении друг к другу

Александр Хуг: Стороны продолжают двигаться в направлении друг к другу

За последнее время Вооруженные силы Украины и российско-оккупационные войска значительно уменьшили расстояние между своими позициями на линии соприкосновения на Донбассе, заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

"Факт остается фактом, что стороны продолжают рыть траншеи, фактом является то, что стороны продолжают двигаться в направлении друг к другу ближе и ближе", - сказал он, передает Укринформ.

По словам представителя ОБСЕ, стороны хранят вооружение в неотведенных для этого местах и продолжают минировать территории, несмотря договоренности 2014 года.

Напомним, что Александр Хуг заявил о новой эскалации военных действий на востоке Украины.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове