«Стратегическая жестокость». Убийства россиянами гражданских под Киевом были тщательно продуманы — расследование 27 октября, 17:34 Оккупанты убивали мирных жителей Бучи (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Резня, которую российские войска устроили по дороге в Киев в начале вторжения РФ в Украину, не была случайной жестокостью отдельных солдат. Это была «стратегическая жестокость», призванная страхом сделать невозможным сопротивление.

К такому выводу пришло совместное расследование агентства Associated Press и программы Frontline, выходящей на канале PBS.

По данным лондонского Королевского института оборонных исследований, двигавшиеся из Беларуси в направлении Киева войска получили приказ блокировать и уничтожать «националистическое сопротивление».

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Институт изучил копии российских планов боевых действий. Солдаты использовали списки, составленные российской разведкой, для проведения зачисток, прочесывая населенные пункты для выявления и нейтрализации лиц, которые могут представлять для них потенциальную угрозу.

Ответственным за этот фронт был генерал-полковник Александр Чайко, ставший известным в мире из-за своей жестокости, когда командовал российскими силами в Сирии.

Эти приказы писались на уровне Чайка. Поэтому ему предстояло их видеть и подписаться под ними", — заявил старший научный сотрудник института Джек Уотлинг, который поделился полученными планами боевых действий с Associated Press.

Очевидцы, которым удалось выжить в Буче, а также в Озерах, Бабинцах и Здвижовке и других населенных пунктах, находившихся под контролем российских войск под командованием генерала Чайка, сообщили Associated Press и программе Frontline, что российские солдаты пытали и убивали людей при малейшей подозрения в оказании помощи ВСУ.

В перехваченных телефонных разговорах, полученных Associated Press, солдаты рассказывали своим близким, что они получили приказ применять безжалостный подход к предполагаемым информаторам.

В отношении граждан Украины Россия совершает все виды преступлений, подпадающих под определение геноцида, считают правозащитники.