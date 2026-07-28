Сотрудники ГБР сообщили о подозрении двум военнослужащим медицинской роты полка Скеля , По версии следствия, они избили и незаконно удерживали двух сослуживцев в Кировоградской области. Об сообщается 28 июля на сайте ведомства.

Как сообщают правоохранители, следствием установлено, что в мае 2026 года двух военнослужащих выписали из больницы за нарушение установленного режима и отправили в медицинскую часть подразделения. После этого подозреваемые решили самостоятельно «наказать» их за нарушение дисциплины, заявили в ГБР.

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В ведомстве заявили, что подозреваемые нанесли потерпевшим многочисленные удары, а затем заперли в хозяйственной постройке, где продолжили издевательства.

«Один из военнослужащих потерял сознание. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой, переломом носовой кости и другими телесными повреждениями», — заявили правоохранители.

По версии ГБР, другого пострадавшего фигуранты незаконно удерживали еще около суток.

«Впоследствии его также доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, многочисленными ушибами и гематомами», — заявили правоохранители.



Как сообщили правоохранители, оба фигуранта задержаны.

Им сообщено о подозрении в пытках и нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, сопровождавшемся избиением и издевательствами над несколькими лицами (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 406 УК Украины).

Санкции по данным статьям предусматривают до 10 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых мер пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, в рамках производства следователи ГБР также проверяют отдельные сообщения о возможных фактах ненадлежащего обращения с военнослужащими в местах дислокации и обучения полка Скеля, подытожили правоохранители.

Небоевые смерти в Скелі — главное

Резонанс вокруг полка в 425-м отдельном штурмовом Скеля возник после публикации издания Бабель, журналисты которого собрали подробные данные о массовой гибели военнослужащих этого полка в период с конца осени 2025 года до весны 2026-го.

В расследовании говорилось о как минимум 26 случаях смерти среди новобранцев, никак не связанных с непосредственными боевыми действиями на фронте. По информации СМИ, большинство мобилизованных скончались вскоре после призыва от тяжелых форм пневмонии, сердечно-сосудистых осложнений и других заболеваний.

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Родственники некоторых погибших публично заявили о возможном ненадлежащем оказании медицинской помощи со стороны командования, а также об отдельных случаях физического насилия, однако в самом полку эти серьезные обвинения категорически отвергли. В то же время официальные представители Скелі сообщили, что часть описанных в статье проблем якобы была устранена еще несколько месяцев назад, и заверили в своей полной готовности содействовать проведению любых проверок по всем вопросам, поднятым в публикации.

В тот же день уполномоченный парламента по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что взял под личный контроль проверку информации о возможных пытках бойцов в Скелі. Для урегулирования этой кризисной ситуации омбудсмен провел специальное рабочее совещание с тогдашним главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, после чего специальная мониторинговая группа Офиса омбудсмена незамедлительно направилась к месту дислокации части для проведения тщательной инспекции.

Под давлением этих обстоятельств уже 25 июня в самом 425-м ОШП Скеля подтвердили гибель 25 своих новобранцев, а командира этого подразделения, подполковника Юрия Гаркавого, немедленно отстранили от исполнения служебных обязанностей на весь период проведения официального расследования.

7 июля родные и близкие мужчин, попавших в штурмовой полк Скеля, рассказали о новых случаях смерти во время базовой военной подготовки.

Шесть новых эпизодов охватывают тот же полугодовой период, а один из них произошел летом прошлого года. Большинство мобилизованных погибли, пробыв в полку менее месяца.

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10 июля Государственное бюро расследований заявило о задержании военнослужащего 425-го отдельного штурмового полка Скеля, которому инкриминируют избиение двух сослуживцев в Харьковской области в 2025 году. По данным следствия, он нанес телесные повреждения военному капеллану и подполковнику.

21 июля омбудсмен Лубинец заявил, что сотрудника его офиса все еще проверяют информацию о возможных издевательствах над военнослужащими в полку Скеля, однако уже открыто одно уголовное производство.