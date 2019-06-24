Смерть соратника Гриценко: Глава полиции Винницкой области отстранен от службы Сегодня, 14:56 1073 Цей матеріал також доступний українською Национальная полиция Украина / Facebook Сергей Князев Национальная полиция Украина / Facebook

Глава Нацполиции Сергей Князев отстранил начальника полиции Винницкой области генерала Юрия Педоса на время расследования смерти члена команды Гражданской позиции Александра Комарницкого.

Князев удовлетворил рапорт Педоса об отстранении на время служебного расследования — он будет отстранен от исполнения обязанностей.

«Сотруднику полиции, подозреваемому в применении физической силы к потерпевшему, сообщено о подозрении. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Вчера суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Уже сегодня следователи ГБР подали апелляцию на это решение суда. Следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу. Также он будет уволен из рядов полиции», — сказал глава Нацполиции.

11 июня около 23 часов в Виннице работник Киевского отделения полиции Винницкого отдела полиции, находясь на службе, предложил Комарницкому быть понятым при проведении следственных действий в отношении мужчины, у которого обнаружили гранату РГД-5 с запалом.

По данным полиции, житель Винницы отказался и некорректно высказался, в результате вспыхнул конфликт. Полицейский применил физическую силу, от чего мужчина упал и ударился головой об асфальт. Он был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой.

Лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко заявил, что полицейские жестоко избили активиста его партии Александра Комарницкого.

Суд взял под круглосуточный домашний арест полицейского, причастного к избиению. Его и четырех руководителей полиции Винницкой области отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Комарницкий умер после 12-дневного пребывания в коме.

