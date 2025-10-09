Семьи двух заместителей руководителя Департамента киберполиции МВД за последние годы приобрели элитную недвижимость в Киеве и Одессе на десятки миллионов гривен. Об этом говорится в расследовании Bihus.Info , опубликованном в четверг, 9 октября.

Журналисты выяснили, что после назначения Олега Заворотнего заместителем руководителя департамента в 2019 году его семья начала активно покупать жилье. С 2020 по 2025 год жена и теща мужа приобрели по меньшей мере три квартиры в комплексе Комфорт Таун в Киеве. Ориентировочная стоимость каждой — более 7 миллионов гривен.

На момент покупок теща Заворотнего не имела бизнеса, а жена декларировала минимальные доходы, говорится в расследовании. Она оформила ФЛП только в 2023 году. Жена полицейского зарегистрировала ФЛП в 2021 году, однако несколько лет декларировала минимальные доходы. Ее доходы резко выросли только в 2023-м, но даже тогда не могли покрыть расходы на приобретение нескольких квартир.

Сам чиновник в комментарии расследователям заявил, что не владеет этими квартирами и «не понимает, о каких объектах идет речь».

Другой заместитель руководителя департамента, Андрей Шаронов, пришел в киберполицию в 2022 году после карьеры в ІТ-бизнесе. В первой декларации он указывал дом, квартиру и сбережения, оформленные на жену. Уже через год эти активы исчезли из документов.

После развода бывшая жена Шаронова начала публиковать в соцсетях фото из новой квартиры в элитном ЖК Marinist Residence в Одессе, оформленной на ее отца.

По рыночным ценам, жилье стоит не менее 200 тысяч долларов, тогда как официальных доходов тестя на такую покупку не было. Шаронов в комментарии журналистам добавил, что не имел никакого отношения к финансированию этого имущества и не обязан его декларировать.

«По имеющейся у меня информации, полученной со слов бывшей жены, мой бывший тесть приобрел квартиру летом 2023 года и до конца 2024 года квартира не использовалась для постоянного проживания и не могла использоваться, поскольку находилась в строительном состоянии. В связи с указанным и учитывая то, что я и моя бывшая жена не имеем никаких имущественных прав, прав пользования, аренды или бенефициарного интереса в отношении указанной квартиры — основания для декларирования объекта недвижимости, указанного Вами в запросе, в соответствии со статьями 46−52 Закона Украины О предотвращении коррупции и официальных разъяснений НАПК — у меня, как декларанта, отсутствуют и не существовали», — заявил Шаронов.