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Расследование расстрелов на Майдане не завершено: руководитель департамента ГПУ и адвокат отрицают слова Луценко

Сегодня, 19:03
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ЕРА

Расследование расстрелов на Майдане не завершено

Руководитель департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк опроверг заявление генерального прокурора Юрия Луценко о завершении досудебного следствия в отношении виновных в расстрелах на Майдане.

"Следствие не завершено", - цитирует Горбатюка Громадське.

Он добавил, что решение о завершении следствия принимает прокурор в производстве, а не генеральный прокурор.

Адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская в Facebook также опровергла слова Луценко о завершении расследования.

"Юрий Витальевич врет. Расследование расстрелов на Майдане не завершено. Следственные эксперименты все не проведены. Экспертизы не завершены. Допросы все не проведены. Видео и фото все не собраны и не проработаны", - заявила она.

Заявление Луценко о завершении досудебного следствия в отношении виновных в расстрелах на Майдане прозвучало в эфире телеканала Прямой 1 февраля.

ГПУ установила, что приказы об открытии огня по "майдановцам" во время Революции достоинства отдали в то время президент Виктор Янукович, глава МВД Виталий Захарченко и глава СБУ Александр Якименко.

Луценко заявлял, что после завершения судебного процесса о государственной измене Януковича начнется еще один судебный процесс о расстрелах протестующих во времена Майдана.

Теги:   Расстрел на Институтской Евромайдан Юрий Луценко

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