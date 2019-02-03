Расследование расстрелов на Майдане не завершено: руководитель департамента ГПУ и адвокат отрицают слова Луценко
Руководитель департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк опроверг заявление генерального прокурора Юрия Луценко о завершении досудебного следствия в отношении виновных в расстрелах на Майдане.
"Следствие не завершено", - цитирует Горбатюка Громадське.
Он добавил, что решение о завершении следствия принимает прокурор в производстве, а не генеральный прокурор.
Адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская в Facebook также опровергла слова Луценко о завершении расследования.
"Юрий Витальевич врет. Расследование расстрелов на Майдане не завершено. Следственные эксперименты все не проведены. Экспертизы не завершены. Допросы все не проведены. Видео и фото все не собраны и не проработаны", - заявила она.
Заявление Луценко о завершении досудебного следствия в отношении виновных в расстрелах на Майдане прозвучало в эфире телеканала Прямой 1 февраля.
ГПУ установила, что приказы об открытии огня по "майдановцам" во время Революции достоинства отдали в то время президент Виктор Янукович, глава МВД Виталий Захарченко и глава СБУ Александр Якименко.
Луценко заявлял, что после завершения судебного процесса о государственной измене Януковича начнется еще один судебный процесс о расстрелах протестующих во времена Майдана.