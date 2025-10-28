Оккупанты используют дроны для «охоты» на украинских мирных жителей на прифронтовых территориях — расследование ООН

28 октября, 15:18
Оккупанты «охотятся» на украинских мирных жителей с помощью дронов (Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko)

Россия использует дроны для преследования украинских гражданских людей вблизи линии фронта, что является преступлением против человечности. Оккупанты применяют беспилотники для «охоты» на жителей прифронтовых территорий, заставляя их покидать свои дома.

Расследование ООН показало, что тысячи людей были вынуждены покинуть целые районы из-за действий россиян, пишет Sky News. Россияне сначала фиксировали людей на камеры дронов, преследовали на большие расстояния, а затем атаковали бомбами или взрывчаткой, когда те пытались спрятаться.

Комиссия ООН расценила такие действия как целенаправленные атаки на гражданское население, что является грубым нарушением международного гуманитарного права.

«Эти атаки были совершены в рамках скоординированной политики изгнания гражданских с этих территорий и являются преступлением против человечности, заключающимся в принудительном переселении населения», — говорится в 17-страничном отчете.

Выводы отчета основаны на интервью с 226 лицами, среди которых жертвы, свидетели, гуманитарные работники и представители местной власти, а также на сотнях проверенных видеозаписей.

26 октября в Сумском районе Россия атаковала дроном рейсовый микроавтобус, который ехал по трассе Сумы — Белополье. В результате атаки беспилотника на микроавтобус по состоянию известно о гибели 69-летнего мужчины и 12 раненых, сообщили в прокуратуре.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   ООН Война России против Украины Военное преступление Российская агрессия Беспилотник Дроны

