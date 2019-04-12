Расследование коррупции в Укроборонпроме. НАБУ заявило о саботаже дела в САП – все подробности Сегодня, 16:57 223 Цей матеріал також доступний українською НАБУ/Facebook Прокуроры САП предоставили указание не упоминать в ходатайствах детективов фамилия Олега Гладковского НАБУ/Facebook

Специализированная антикоррупционная прокуратура саботирует расследование хищений в Укроборонпроме. И просит удалить фамилии Гладковский.

Об этом говорится в заявлении Национального антикоррупционного бюро.

Ведомство отмечает, прокурорами САП не представлено ни одного указания, кроме одного и то – в устной форме: не упоминать в ходатайствах детективов, которые будут направлены в суд, фамилии заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и других лиц, которые упоминаются в журналистском расследовании.

Это Радио НВ подтвердила пресс-секретарь НАБУ Оксана Митницкая.

"Чтобы осуществить те или иные следственные действия, детективы должны их согласовывать с прокурорами, которые осуществляют процессуальный надзор в соответствующих уголовных процессах. В течение некоторого времени детективы не получали никаких указаний от прокуроров. Подавали ходатайство, а те согласовывали, и детективы осуществляли следственные действия. Прошло некоторое время, уже было ходатайство, какие-то были фамилии упомянуты. Вдруг они получили указание устное, что нужно убрать фамилию в ходатайстве", – заявила Митницкая.

Что говорят в САП

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре опровергают такие обвинения в свой адрес. Как пишет ведомство в своем официальном ответе, НАБУ всегда прибегает к таким обвинениям, когда какое-то ведомство не поддерживает их генеральную линию.

В ходе расследования согласовали 50 ходатайств детективов об обысках

Там также добавили, что в ходе расследования согласовали 50 ходатайств детективов об обысках, в том числе, у Олега и Игоря Гладковских, должностных лиц Укроборонпрома, контроллеров предприятий-поставщиков.

А также согласовали 21 ходатайство о доступе к вещам и документам, три ходатайства об аресте имущества, утвердили постановление об истребовании документов у другого правоохранительного органа.

О чем Порошенко просил Сытника

В интервью НВ президент Петр Порошенко рассказал, что обращался с просьбой к председателю Национального антикоррупционного бюро Украины Артему Сытнику лишь однажды.

Это не было вмешательством в работу НАБУ

Это произошло после выхода журналистского расследования о коррупции в Укроборонпроме. Но это не было вмешательством в работу НАБУ, подчеркнул глава государства.

"Я сейчас должен покаяться. Звонил я Сытнику, сразу же после программы Бигуса. Не звонил. Я его видел на заседании Совета безопасности. С одной просьбой: виноватых – в тюрьму. Немедленно общество проинформируйте. И никаких других просьб мы не делали", – отметил Порошенко.

Сытник и Зе Команда

3 апреля директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник провел встречу адвокатом бизнесмена Игоря Коломойского и членом команды Владимира Зеленского Андреем Богданом. Модератором встречи был глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

После этой встречи народный депутат Мустафа Найем отметил, что такие встречи подрывают доверие к НАБУ, которое и так пошатнулось после расследования журналистов Бигус.Инфо о хищениях в оборонном комплексе, в котором фигурировал агент антикоррупционного бюро. Об этом он написал в Facebook.

Такие действия отбирают аргументы защищать антикоррупционный орган

Как рассказал Найем Радио НВ, не важно что обсуждали на встрече и сколько это продолжалось. Ведь такие действия отбирают аргументы защищать антикоррупционный орган.

"Что касается его встречи с представителями еще не избранного кандидата в президенты, мне кажется неприемлемым. С учетом того, что г-н Сытник не выполняет политических функций, не выполняет какую-то роль в политическом процессе, поэтому для меня очень странно, что он встречался. Второй вопрос – если уже была необходимость, почему встреча ни проходила с кандидатом, и вообще малопонятно, какой может быть предмет разговора между главным агентством, которое может заниматься всеми преступлениями, в том числе, которые будут или происходили в высших эшелонах власти, с представителем кандидата, претендующего на первую должность. Я надеюсь, что это какая-то ошибка, которую они исправят", – отметил Найем.

Как рассказал Радио НВ председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, на этой встрече обсуждался только вопрос факторов, которые мешают вновь антикоррупционным институтам работать эффективно. Однако не дела, связанные с ПриватБанком, предстоящими президентскими выборами или любые уголовные дела, добавил Шабунин.

Допрос Кононенко и Суркиса

В пятницу, 12 апреля, соратника действующего президента Украины Петра Порошенко Игоря Кононенко и бизнесменов Григория и Игоря Суркисов вызвали на допрос в Национальное антикоррупционное бюро. Эту информацию Радио НВ подтвердила пресс-секретарь НАБУ Оксана Митницкая.

Сейчас они проходят по делу как свидетели

По ее словам, в настоящее время они проходят по делу как свидетели. Однако, когда именно состоится допрос, в НАБУ ответили, что эта информация является тайной досудебного следствия и разглашению не подлежит.

Интересы народного депутата Игоря Кононенко будет защищать британский адвокат Грэхем Аткинс, который ранее представлял интересы президента Петра Порошенко в суде против британской телерадиокомпании BBC.

Мустафа Найем отметил, что вызов на допрос – это нормальные следственные действия, хотя таких допросов должно быть значительно больше.