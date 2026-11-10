Политик, чрезвычайный и полномочный посол Украины Роман Бессмертный в интервью Radio NV — о реакции Европы на расследование НАБУ и САП под названием Карфаген-2, причинах, по которым в Украину не зашли итальянские и азиатские мафии, и связях европейских политиков с организованной преступностью.

— Расследование НАБУ и САП под названием Карфаген-2 — это вроде бы наше внутреннее дело, но мне трудно представить, что наши партнеры, в частности европейские, не задумываются и не обращают внимания на то, что должностные лица могут сотрудничать с откровенными бандитами, что в Украине действует наркосиндикат. Вызывает ли это какой-либо резонанс в политических кругах? И какой именно? Европейцы в подобных громких случаях привыкли говорить: видите, в Украине борются с коррупцией. А что на этот раз?

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— Вы здесь абсолютно правы, ведь на Западе отмечают работу НАБУ и САП, подчеркивая, что у Украины действительно есть серьезный внутренний потенциал для противостояния организованным преступным группировкам. Это первое, на что обращают внимание.