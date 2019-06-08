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Расследование Bihus.Info о хищении в оборонке выиграло премию MezhyhiryaFest

Вчера, 21:16
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Расследование Bihus.Info о хищении в оборонке выиграло премию MezhyhiryaFest - фото

Скриншот видео Bihus.Info/Youtube

Журналисты Bihus.Info раскрыли масштабную схему хищения

Расследование журналистов Bihus.Info Армия! Друзья! Бабки! о хищениях в оборонном секторе получило главную премию конкурса журналистских расследований от MezhyhiryaFest.

Об этом сообщает Громадське.

Автор материала Леся Иванова. В расследовании говорится, что член СНБО Олег Гладковский, который в настоящее время уже отстранен от должности, его 22-летний сын Игорь, гендиректор Укроборонпрома Павел Букин и еще ряд лиц причастны к коррупционной схеме по выводу из украинской оборонки около 250 млн гривен.

Как утверждается, они организовали поставки оборонным предприятиям контрабандных деталей из РФ, а также из украинских военных частей по ценам, завышенным в 2−4 раза.

Записи, которые обнародовали в расследовании программы Bihus.info были приобщены к материалам уголовных производств САП и НАБУ.

Теги:   Журналист Расследование Олег Гладковский Укроборонпром

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