Расселяла оккупантов в жилье эвакуированных в Снегиревке. СБУ задержала «завхоза» бывшей оккупационной администрации 5 декабря, 11:39 Служба безопасности разоблачила еще одну коллаборантку в ходе стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Николаевской области (Фото:СБУ/Telegram)

Служба безопасности разоблачила еще одну коллаборантку в Снегиревке Николаевской области. Она исполняла обязанности «завхоза» в оккупантов, совершая «учет» местного жилищного фонда, в первую очередь его техническое состояние и бытовые условия.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.

«Злоумышленницей оказалась жительница Снегиревки, которая поддержала российских захватчиков. Во время временного захвата города она вступила в ряды оккупационной администрации, где ее назначили руководителем. » отдела жилищно-коммунального хозяйства", — говорится в сообщении.

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Находясь на «должности», коллаборантка совершала «учет» местного жилищного фонда, в первую очередь его техническое состояние и бытовые условия.

«Таким образом она определяла пригодность зданий к „расквартированию“ представителей оккупационных группировок страны-агрессора. Также она контролировала смету расходов на восстановление инфраструктурных сооружений, используемых врагом для базирования собственных подразделений», — добавляют в СБУ.

Среди таких объектов были жилые дома местных жителей, уехавших на подконтрольную Украине территорию. После освобождения района злоумышленница пыталась «залечь на дно», но ее задержали.

Пока ей сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 111−1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет тюрьмы.