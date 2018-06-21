Заместитель Кернеса в мусорнике и дымовые шашки. Подробности беспорядков в Харькове

В Харькове произошли столкновения между муниципальной охраной и активистами накануне сессии горсовета. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Как сообщает местное издание 057, сегодня в Харькове продолжается 20 сессия горсовета. Туда пришли активисты Нацкорпуса, протестующие против застройки участка возле стадиона Металлист. По оперативной информации известно, что в сессионном зале полностью задымленный помещения.

Среди активистов замечены Дмитрий Булах, Евгений Лисичкин, Дмитрий Маринин, сообщает издание Городской Дозор. На первом этаже горсовета активисты бросали дымовые шашки. Также в помещении разбиты окна. Кроме того, они прорвались во двор мэрии и устроили там драку.

Сообщалось, что к активистам выходил заместитель городского головы Андрей Руденко, но они поместили его в мусорный бак. Из здания горсовета эвакуируют людей, оно окружено полицией.

Активист Национального корпуса Михаил Коваленко рассказал, что их организация не имеет отношения к столкновениям. Они лишь хотели присутствовать на заседании городского совета.

"Наша цель. Возле Металлиста происходит застройка, которая, в первую очередь, находится над метро, ​​а, во-вторых, может повлиять на проведение массовых мероприятий, а именно футбольного праздника в Харькове. Целью нашего визита было не допустить этого. После попытки пройти по записи на сессию, наш человек туда попал. И после общения ему дали обещание, что этот вопрос будет рассмотрен и, скорее всего, эта стройка прекратится", - пояснил Коваленко.

На работе сессии Харьковского городского администрации это не отразилось. Городской голова Геннадий Кернес открыл заседание, несмотря на задымленное помещение.

На сессию пытались прорваться люди в футболках с надписью Национальные дружины и применили файеры

Он попросил закрыть двери, чтобы дым не попадал в зал. Мэр Харькова заявил, что за этими беспорядками стояли правоохранительные органы, прежде всего СБУ, которая позволила все эти действия.

"Здесь есть политика с точки зрения привлечения фанов, чтобы они участвовали в таких мероприятиях, как покидать дымовые шашки и остаться безнаказанными", - сказал Кернес.

Конфликтный вопрос о предоставлении земельного участка под строительство жилого дома возле стадиона Металлист в Харькове исключили из повестки дня сессии. Во время сессии мэр города Геннадий Кернес отметил, что к нему депутаты вернутся в будущем, когда они договорятся с харьковчанами и компанией-застройщиком.

Местные СМИ сообщают, что на сессию пытались прорваться люди в футболках с надписью Национальные дружины и применили файеры. Кроме того, официально сообщено, что парней спортивного телосложения привел бывший депутат Харьковского горсовета от Партии регионов Дмитрий Маринин - оппонент городского головы Геннадия Кернеса.

Группа представителей общественной организации из 20 человек, которые подали официальную заявку на участие в заседании сессии горсовета Харькова, утром 20 июня пришли к админзданию с соответствующими документами с намерением посетить заседание для решения нескольких актуальных вопросов.

Однако охрана пропустила только двух человек. Это спровоцировало конфликт между обеими сторонами. Охрана зала пленарных заседаний в ответ распылила газ из баллончика, рассказал глава харьковского антикоррупционного центра Дмитрий Булах.

"Жители Харькова имеют право попасть в здание городского совета. Нам сказали, что нас не пропустят. На втором этаже мы встретили муниципальную охрану и титушок, которые залили всех слезоточивым газом", - отметил Булах.