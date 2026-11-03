До 12 лет заключения: в Минобороны напомнили об ответственности за распространение информации о расположении военных

Об этом во вторник, 3 ноября, напомнили в Министерстве обороны, пояснив, какую именно информацию запрещено разглашать.

Разъяснение появилось на фоне событий в Петропавловской Борщаговке, где возле пункта размещения мобилизованных произошли столкновения. СБУ, в частности, открыла по этому делу уголовное производство в связи с распространением информации о расположении Сил обороны.

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В Минобороны пояснили, что ответственность за это предусмотрена статьей 114−2 Уголовного кодекса, введенной в 2022 году. За распространение информации о перемещении оружия и боеприпасов в Украину грозит от трех до пяти лет лишения свободы. Если речь идет о передвижении или расположении войск, которые можно определить на местности, — от пяти до восьми лет. А если такие действия совершены группой лиц, за вознаграждение, в интересах России или привели к тяжким последствиям, наказание может достигать 12 лет.

Какое наказание предусмотрено за распространение информации о военных объектах? / Фото: Министерство обороны Украины

В ведомстве подчеркнули, что преступлением считается сам факт распространения, даже если информация так и не попала к врагу. Это касается не только СМИ, но и социальных сетей, мессенджеров, частных чатов и даже устных рассказов посторонним лицам.

Запрещено распространять, в частности:

адресы, координаты и геолокацию воинских частей;

маршруты, время движения и места сбора военнослужащих;

фото и видео воинских частей, казарм, блокпостов и укреплений;

данные о технике, ПВО и их расположении;

последствия вражеских ударов по военным объектам.

Опасными могут быть даже детали, лишь косвенно указывающие на объект, — например, дорожные знаки, названия улиц или характерные здания на фото. При этом тот факт, что информация уже появилась в сети, не делает ее повторное распространение законным, поэтому в Минобороны советуют не репостить такие публикации и доверять только официальным источникам.

Столкновения в Петропавловской Борщаговке — что известно

2 ноября в социальных сетях распространились сообщения о том, что в подвале одного из домов в Петропавловской Борщаговке под Киевом вооруженные люди удерживают около 40 человек и не допускают к ним медиков. У дома собралось около сотни людей: некоторые из них назвались родственниками мужчин, которых, по их словам, там избивают и с которых требуют деньги за свидания. Подтверждений этому они не предоставили. Люди выламывали ворота, разбили окна и забор, а неизвестные бросали дымовые шашки и распыляли газ.

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Командующий Нацгвардией Александр Пивненко пояснил, что дом использовался как пункт временного размещения мобилизованных, а четверо мужчин, которых доставили в больницу, числились самовольно оставившими часть (СОЧ). В корпусе Азов, к которому относится подразделение, подтвердили, что у них были травмы. Вечером в Нацгвардии объявили о начале служебного расследования, ГБР открыло уголовное производство, а на место прибыл руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

Позже Буданов сообщил, что правоохранители задержали женщину, которая приехала к дому на машине скорой помощи: она заранее приобрела автомобиль и надела форму медиков. В Генштабе ВСУ заявили, что поддерживают беспристрастное расследование, однако выводы должны основываться на установленных фактах, а не на эмоциях или общественном давлении.