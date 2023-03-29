Укрзалізниця запустит дополнительные поезда на Пасху — расписание 29 марта, 00:35 К Пасхе будут курсировать дополнительные поезда (Фото:Укрзалізниця/Facebook)

Компания Укрзалізниця сообщила, что к пасхальным праздникам по Украине будут курсировать дополнительные поезда.

Билеты уже доступны онлайн: в приложении Укрзалізниця, в чат-боте и на сайте, а также в кассах вокзалов.

«Для удобных поездок наших пассажиров вводим курсирование ряда дополнительных поездов на выходные из Киева», — сообщила компания.

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Расписание дополнительных поездов:

В Одессу и обратно поезд № 115/116 отправится 2, 9, 15 и 17 апреля. Отправление из Киева в 07:19, из Одессы в 10:23.

Во Львов и обратно поезд № 191/192 совершит рейсы 1, 2, 9, 15 и 17 апреля. Отправление из Киева в 07:47, из Львова в 11:40.

В Кривой Рог и обратно поезд № 175/176 отправится 2, 9 и 15 апреля. Отправление из Киева в 06:18, из Кривого Рога в 11:57.

В Днепр и обратно поезд № 179/180 совершит рейсы 2, 9 и 15 апреля. Отправление из Киева в 07:34, из Днепра в 11:00.

В Ковель и обратно поезд № 197/198 отправится 15 и 17 апреля. Отправление из Киева в 06:27, из Ковеля в 11:45.

В Харьков и обратно поезд № 163/164 совершит рейс 2 апреля. Отправление из Киева в 08:01, из Харькова в 11:27.

Также поезд №167/168 соединит Львов с Одессой и наоборот 1, 2, 9, 15, 17 апреля. Отправление из Львова в 08:50, из Одессы в 10:14.

Пасха является переходным праздником, поэтому дата его празднования изменяется из года в год. В 2023 году Пасха выпадает на воскресенье, 16 апреля. У католиков Пасха в 2023 году празднуется неделей ранее — 9 апреля.

