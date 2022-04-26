Укрзализныця осуществляет эвакуационные рейсы за границу — расписание на 26 апреля 26 апреля, 03:40 Цей матеріал також доступний українською Укрзализныця (Фото:Укрзализныця)

С начала войны РФ против Украины «Укрзалізниця» ежедневно выполняет международные эвакуационные рейсы за границу, чтобы эвакуировать украинцев в безопасные места.

Война России против Украины — главные события 25 апреля

Изменения в расписании можно просмотреть на Telegram-канале Укрзализныци.

26 апреля поезда в Польшу будут курсировать по следующему расписанию:

Видео дня

08:30 715/716 Киев-Пасс – 11:25 Винница – 13:21 Хмельницкий – 15:00 Тернополь Пшемысль (19:37)

19:13 67/68 Киев-Пасс – 04:52 Ковель – Варшава (13:53)

08:30 715/716 Киев-Пасс – 11:25 Винница – 13:21 Хмельницкий – 15:00 Тернополь Пшемысль (19:37)

19:13 67/68 Киев-Пасс – 04:52 Ковель – Варшава (13:53)

08:30 715/716 Киев-Пасс – 11:25 Винница – 13:21 Хмельницкий – 15:00 Тернополь Пшемысль (19:37)

19:13 67/68 Киев-Пасс – 04:52 Ковель – Варшава (13:53)

Рейсы в Словакию на 26 апреля 2022 года

16:50 961 Чоп – Кошице (18:13)

16:50 961 Чоп – Кошице (18:13)

Рейсы в Венгрию на 26 апреля 2022 года

03:28 32519 Чоп – Захонь (02:46)

05:30 32539 Чоп – Захонь (04:48)

08:22 32529 Чоп – Захонь (07:40)

10:25 32517 Чоп – Захонь (09:43)

16:12 32513 Чоп – Захонь (15:30)

20:25 32523 Чоп – Захонь (19:43)

22:29 32511 Чоп – Захонь (21:43)

Рейсы в Австрию на 26 апреля 2022 года

14:07 749/750 Киев-Пас – 21:00 Львов – 03:28 Чоп – 08:40 Будапешт – Вена (11:21)

Все страны ЕС, граничащие с Украиной, пропускают через границу при наличии паспорта гражданина Украины или загранпаспорта гражданина Украины.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.