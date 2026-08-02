«Это не просто цифры». Хмара сообщил, сколько российских ракет и дронов уничтожила ПВО ВСУ за время полномасштабной войны

Российский шахед в небе над Украиной (Фото: Скриншот видео / Воздушные силы ВС Украины / Telegram)

С 24 февраля 2022 года противовоздушная оборона Украины уничтожила более 445 000 воздушных целей страны-агрессора России.

Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщил временно исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара по случаю Дня Воздушных сил ВСУ.

По его словам, среди уничтоженных целей — Кинжалы, Калибры, Х-101, баллистические ракеты Искандер-М, десятки тысяч шахедов, разведывательных беспилотников, Ланцетов и других российских БПЛА.

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Он также сообщил, что за годы полномасштабной войны РФ против Украины авиация Воздушных сил ВСУ совершила более 38 тысяч самолетовылетов и уничтожила свыше 12 000 средств воздушного нападения врага — самолетов, вертолетов, ракет и дронов.

«Это не просто цифры. Это защищенные города. Спасенные жизни. Уничтоженные угрозы», — акцентировал Хмара.

Он также подчеркнул, что с первых дней полномасштабной войны РФ пыталась захватить украинское небо, чтобы наносить удары по украинцам. Но планы врага провалились, поскольку «Воздушные силы закрыли собой небо».

Президент Украины Владимир Зеленский также поздравил военных с Днем Воздушных сил. По словам главы государства, украинский воздушный щит уже стал одним из самых сильных в Европе.

В ночь на воскресенье, 2 августа (с 18:00 1 августа), россияне атаковали Украину 133 ударными БПЛА типа Shahed (в т. ч. реактивными), Гербера, Италмас, барражирующими боеприпасами Бандероль и дронами-имитаторами типа Пародия, сообщалось в утренней сводке Воздушных сил.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 силами противовоздушной обороны были сбиты или подавлены 109 вражеских БПЛА, барражирующих боеприпасов Бандероль и дронов других типов.

В то же время зафиксированы попадания 24 ударных БПЛА на 19 локациях, а также падение обломков на трех локациях.

27 июня 2007 года президент Украины Виктор Ющенко своим указом поручил ежегодно отмечать первое воскресенье августа как День Воздушных сил.

Такое решение глава государства обосновал важным значением этого рода войск «в обеспечении обороноспособности государства».