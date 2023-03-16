«Сетка смерти»: в Генштабе раскрыли тактику ВСУ, благодаря которой уничтожают до 80% техники и живой силы РФ 16 марта, 11:33 Как работает «сетка смерти ВСУ», которая обеспечивает огромные потери оккупантов (Фото:Генштаб)

Украинские силы создали тактику так называемой «сетки смерти», которая обеспечивает уничтожение до 80% техники и живой силы оккупационных войск РФ.

Об этом рассказал временно исполняющий обязанности начальника Главного управления боевых ударных систем Генштаба полковник Сергей Баранов, сообщает Military Media Center в Telegram.

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«Речь идет о том, что мы научились комплексным огнем всех средств ракетно-артиллерийского поражения обеспечивать успешное наступление пехоты. По статистике, до 80 процентов потерь россиян в боевой технике и живой силе — это наша работа. Наши пушкари и ракетчики комплексно взаимодействуют с другими средствами поражения — вплоть до авиации включительно», — отметил Баранов.

По его словам, благодаря западным высокоточным ракетно-артиллерийским системам украинские защитники скомбинировали и создали дальнобойный «огневой кулак», который бьет настолько мощно, что враг уже не имеет возможности вести действенную контрбатарейную борьбу.

«Мы не ждем открытия огня артиллерии противника, а заблаговременно обнаруживаем его и уничтожаем их еще до того, как они будут готовы нанести удар. Делается это ювелирно, чтобы не пострадали ни наши войска, ни мирное население и объекты инфраструктуры. Нашу „дальнобойку“ враг не достает, а мы их — да», — добавил Баранов.

Ранее издание Politico сообщило, что США сосредоточены на подготовке Украины к большому весеннему контрнаступлению для отвоевания захваченных РФ территорий. Оно может начаться уже к маю.