В ОК Юг рассказали о тактике оккупантов на Запорожском направлении 24 января, 09:13 Оккупанты небольшими группами при поддержке бронетехники пытаются разбить украинскую оборону (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

На Запорожском направлении российские оккупационные войска сейчас используют ту же тактику, что и перед украинским контрнаступлением на Херсонском направлении.



Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, в чем заключается эта тактика.

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По ее словам, оккупанты используют небольшие группы до 10−15 человек, усиленных бронированной техникой и танками, чтобы проверить на прочность украинскую оборону и рассредоточить силы и средства. Таким образом они пытаются атаковать с разных направлений и разбить силы украинские защиты на маленькие группы.

«В настоящее время все эти попытки были отражены, силы обороны продолжают удерживать свои рубежи. То, что линия фронта зафиксирована, но имеет определенные колебания, это абсолютно нормальное течение событий», — отметила Гуменюк.

Она добавила, что войска РФ пытаются подтягивать резервы, что свидетельствует о том, что их потери «достаточно убедительны».

Ранее российские пропагандисты распространили фейк минобороны РФ о том, что оккупанты якобы заняли новые рубежи на Запорожском направлении.

Силы обороны Таврического направления сообщили, что россияне пытались наступать малыми группами, но у них ничего не получилось.

По словам представителя Сил обороны Евгения Ерина, враг усилился на Запорожском направлении, но не имеет ресурсов для полномасштабного наступления.

23 января Генштаб сообщил, что российские войска пытались наступать на Запорожском направлении и понесли потери.