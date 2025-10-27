«Действует еще более хладнокровно и цинично». Кремль, атакуя энергосистему, пытается разделить Украину на две части — The Economist
Пожар на объекте критической инфраструктуры в результате российской атаки, Черниговская область, 15 сентября, 2025 год (Фото: ГСЧС Черниговской области / Telegram)
Российский диктатор Владимир Путин усилил воздушные удары по энергосистеме Украины накануне зимы, чтобы разделить страну на две части, сделать восток непригодным для жизни.
Об этом пишет The Economist, анализируя операцию Кремля направленную на то, чтобы «погрузить Украину во тьму».
В материале отмечается, что Путин пытается уничтожить Украину, нанося удары по электросетям, центральному отоплению и газоснабжению по мере приближения зимних холодов. Цель Кремля — сделать восточные районы страны непригодными для жизни, подорвать промышленность, спровоцировать панику и массовую эмиграцию.
За пределами украинской столицы, внимание РФ сфокусировано на Сумской, Черниговской, Харьковской областях. Цель, вероятно, состоит в том, чтобы разделить Украину на две части. Отрезать промышленный восток, где потребление выше, от производства энергии на западе и разрушить линии электропередачи. Таким образом РФ пытается парализовать потоки с запада на восток. В комментарии изданию источник в правительстве пояснил, что россияне «хотят сначала обесточить восточный берег, а не всю страну».
«Кремль действует еще более хладнокровно и цинично, чем прежде», констатирует The Economist. Российские атаки оставили некоторые районы без электричества на несколько дней.
Воздушная битва изменилась — Украина значительно улучшила свою противовоздушную оборону, масштабирует новые технологии беспилотных перехватчиков, однако РФ развивает свои возможности и меняет тактику. Теперь Кремль фокусируется на конкретных регионах, атакуя волнами, используя новые версии беспилотников типа Shahed. Эти БпЛА быстрее и точнее первых прототипов, поставленных Ираном в 2022 году, отмечается в публикации. Российские дроны летают со скоростью более 300 км/ч, способны обходить системы глушения, а также по-другому атакуют — почти вертикально, как ракета. И теперь их намного больше, акцентирует The Economist, поскольку нередко Украине приходится отражать атаку 600 или 700 вражеских дронов за ночь.
Около 60% электроэнергии Украины вырабатывается атомными станциями, большую часть остальной энергии обеспечивают гидроэлектростанции и тепловые электростанции. Россия атакует и производство, и распределение. В течение трех недель РФ выела из строя несколько тепловых электростанций и, возможно, до половины добычи газа.
Украинская электросеть держится примерно на 90 ключевых подстанциях. Они преобразуют ток от электростанций в более низкое напряжение для региональных сетей. Россия системно атакует эти подстанции, выявляя в системе слабые места.
Настроения в секторе мрачные, однако не пораженческие, констатирует The Economist. У страны есть запас оборудования, также создаются новые подразделения, которые сочетают в себе ПВО и беспилотники для защиты ключевых объектов. Но эта зима, судя по всему, станет испытанием на стойкость, как никакая прежде, резюмирует автор статьи.
В ночь на понедельник, 27 октября, российские оккупанты атаковали объекты энергетики Сумской области, часть Сумской громады осталась без света, сообщили в ОВА.
Об аварийных обесточиваниях также сообщали облэнерго Черкасской и Харьковской областей.
ДТЭК также предупредила об экстренных отключениях света в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.
«Из-за сложной ситуации в энергосистеме, обусловленной последствиями предыдущих российских обстрелов — в нескольких регионах Украины вынужденно введены графики почасовых отключений объемом от 1 до 2,5 очереди», — заявили в Укрэнерго.