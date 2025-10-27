Пожар на объекте критической инфраструктуры в результате российской атаки, Черниговская область, 15 сентября, 2025 год (Фото: ГСЧС Черниговской области / Telegram)

Российский диктатор Владимир Путин усилил воздушные удары по энергосистеме Украины накануне зимы , чтобы разделить страну на две части, сделать восток непригодным для жизни.

Об этом пишет The Economist, анализируя операцию Кремля направленную на то, чтобы «погрузить Украину во тьму».

В материале отмечается, что Путин пытается уничтожить Украину, нанося удары по электросетям, центральному отоплению и газоснабжению по мере приближения зимних холодов. Цель Кремля — сделать восточные районы страны непригодными для жизни, подорвать промышленность, спровоцировать панику и массовую эмиграцию.

За пределами украинской столицы, внимание РФ сфокусировано на Сумской, Черниговской, Харьковской областях. Цель, вероятно, состоит в том, чтобы разделить Украину на две части. Отрезать промышленный восток, где потребление выше, от производства энергии на западе и разрушить линии электропередачи. Таким образом РФ пытается парализовать потоки с запада на восток. В комментарии изданию источник в правительстве пояснил, что россияне «хотят сначала обесточить восточный берег, а не всю страну».

«Кремль действует еще более хладнокровно и цинично, чем прежде», констатирует The Economist. Российские атаки оставили некоторые районы без электричества на несколько дней.

Воздушная битва изменилась — Украина значительно улучшила свою противовоздушную оборону, масштабирует новые технологии беспилотных перехватчиков, однако РФ развивает свои возможности и меняет тактику. Теперь Кремль фокусируется на конкретных регионах, атакуя волнами, используя новые версии беспилотников типа Shahed. Эти БпЛА быстрее и точнее первых прототипов, поставленных Ираном в 2022 году, отмечается в публикации. Российские дроны летают со скоростью более 300 км/ч, способны обходить системы глушения, а также по-другому атакуют — почти вертикально, как ракета. И теперь их намного больше, акцентирует The Economist, поскольку нередко Украине приходится отражать атаку 600 или 700 вражеских дронов за ночь.

Около 60% электроэнергии Украины вырабатывается атомными станциями, большую часть остальной энергии обеспечивают гидроэлектростанции и тепловые электростанции. Россия атакует и производство, и распределение. В течение трех недель РФ выела из строя несколько тепловых электростанций и, возможно, до половины добычи газа.

Украинская электросеть держится примерно на 90 ключевых подстанциях. Они преобразуют ток от электростанций в более низкое напряжение для региональных сетей. Россия системно атакует эти подстанции, выявляя в системе слабые места.

Настроения в секторе мрачные, однако не пораженческие, констатирует The Economist. У страны есть запас оборудования, также создаются новые подразделения, которые сочетают в себе ПВО и беспилотники для защиты ключевых объектов. Но эта зима, судя по всему, станет испытанием на стойкость, как никакая прежде, резюмирует автор статьи.

В ночь на понедельник, 27 октября, российские оккупанты атаковали объекты энергетики Сумской области, часть Сумской громады осталась без света, сообщили в ОВА.

Об аварийных обесточиваниях также сообщали облэнерго Черкасской и Харьковской областей.

ДТЭК также предупредила об экстренных отключениях света в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

«Из-за сложной ситуации в энергосистеме, обусловленной последствиями предыдущих российских обстрелов — в нескольких регионах Украины вынужденно введены графики почасовых отключений объемом от 1 до 2,5 очереди», — заявили в Укрэнерго.