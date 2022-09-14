В России идет противостояние между военными и политиками, эта трещина с бешеной скоростью расширяется — Жданов 14 сентября, 19:57 Жданов: Путина уже начали обвинять в проигрыше войны (Фото:Радио Свобода)

Харьковское контрнаступление запустило в РФ необратимый процесс раскола власти, заявил в эфире Радио НВ военный эксперт Олег Жданов.



По его словам, это поражение поставило перед российскими «элитами» сакраментальный вопрос «кто виноват».

«Идет противостояние между военными и политиками. Это главная трещина, которая сейчас с бешеной скоростью расширяется», — отметил эксперт.

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Жданов не исключил, что последствиями турбулентности могут стать изменения у руля государства-агрессора.

«Если в ближайшее время, через несколько недель, Путин не раскроет какой-то мятеж среди генералов и не начнет пертурбации с начальником Генерального штаба, то спустя такой же период времени генералы могут обвинить Путина. Они уже начали обвинять его в проигрыше в этой войне. А там еще идет волна депутатского демарша: депутаты местных советов начинают говорить о том, что Путину нужно сложить полномочия, потому что "как-то мы не туда пришли"», — сказал Жданов.

Затягивание этого процесса в любом случае не на пользу Путину, добавил он.

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