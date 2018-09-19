Сколько средств из госбюджета пойдет на содержание правительства и президента

По сравнению с 2017 годом, расходы на Администрацию президента вырастут на 16%

В год перед выборами на чиновников будут тратить меньше. Сокращение расходов на государственные органы заложено в проекте бюджета на 2019 год. Так, на Верховную Раду планируется потратить меньше на 5%, на президента - меньше на 11% и на правительство - меньше на 16%. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Сколько выделят на Кабмин и президента

Расходы госбюджета на аппарат ВР по сравнению с прошлым годом предлагается сократить почти на 80 млн грн. Таким образом, на аппарат парламента предлагается потратить бульшей 1,5 млрд грн. Чуть меньше 1 млрд грн запланировано потратить на секретариат Кабмина.

На администрацию президента выделят столько же средств, сколько на развитие украинского кино

Еще 1 млрд пойдет на обслуживание и информационно-аналитического, материально-технического обеспечения президента и его администрации.

Фактически столько же будет выделено на модернизацию начальной школы и поддержку кино. Такую же сумму в 1 млрд грн планируется выделить на реформу экстренной медицинской помощи.

Реализация проекта начнется в нескольких пилотных регионах. Так же 1 млрд грн, как и в прошлом году, будет потрачено на отдельно доступные лекарства.

Замораживание заработной платы госслужащим

В последние годы расходы на центральные органы власти постоянно росли. В прошлом году этот рост был настолько значительным, что даже нынешнее их сокращение в проекте бюджета существенно ситуацию не изменило. Сравнивая с 2017 годом, расходы на Верховную Раду вырастут на 37%, на Администрацию президента - на 16%, на Кабмин - на 37%.

На 2019 год предусмотрено замораживание заработной платы госслужащим, которые работают в министерствах и ведомствах - одна из главных причин сокращения расходов на аппарат Верховной Рады, секретариат Кабмина и Администрации президента, сказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По его словам, в этом бюджете прослеживается попытка правительства в предвыборный год воздержаться от существенных изменений.

Бюджет должен четкий оборонно-социальный наклон, отметил Пендзин.

Заниженные расходы на социальные функции

В правительстве специально занизили расходы на общие государственные функции, понимая, что депутаты еще повысят эти суммы, заявила заместитель исполнительного директора Центра экономической стратегии Мария Репко. Возможно, в Кабмине решили перестраховаться от того, чтобы бюджет в этом году не раздували уже в Верховной Раде, отметила она.

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Ко второму чтению проект бюджета, как показывает опыт, еще может существенно измениться, считают эксперты.

Это уже третий бюджет, подготовленный правительством Гройсмана и второй бюджет, который правительство готовит и подает на рассмотрение в парламент в определенные законодательством сроки.