Соцпомощь. На сколько увеличили расходы на социальные выплаты и ветеранов в бюджете-2024 15 сентября, 16:08 Расходы на социальную сферу в 2024 году (Фото:vikabest88@gmail.com / Depositphotos)

В следующем году расходы на социальную сферу увеличили на 25 млрд грн.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Бюджет-2024: расходы на социалку увеличили на 25 млрд грн

В следующем году расходы на социальную сферу увеличили на 25 млрд грн. Это предусмотрено принятым правительством проектом госбюджета на следующий год.

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Всего в 2024 году на социальные расходы пойдет 469 млрд грн. Это вторая по приоритетности статья бюджета.

На 6,8 млрд грн увеличат расходы на поддержку ветеранов. На четвертую по приоритетности статью госбюджета в 2024 году в целом пойдет 14,3 млрд грн.

Теперь принятый Кабмином проект госбюджета должна утвердить Верховная Рада.

В 2023 году выделят дополнительные средства на поддержку ВПЛ

Ранее стало известно, что расходы на поддержку внутренне перемещенных лиц в этом году хотят дополнительно увеличить на 16,5 млрд грн. Соответствующий законопроект парламент должен рассмотреть уже вскоре.

Государственная поддержка переселенцев предусматривает:

— помощь на проживание в размере 2000 грн на взрослого человека в месяц и 3000 грн на ребенка или лицо с инвалидностью;

— помощь по оплате коммунальных услуг в местах компактного поселения;

— помощь по программе Прихисток.

Напомним, сроки выплат ВПЛ были автоматически продлены 1 августа на полгода (до конца января 2024 года). После этого периода выплаты снова пересмотрят.