Соцпомощь. На сколько увеличили расходы на социальные выплаты и ветеранов в бюджете-2024
Расходы на социальную сферу в 2024 году (Фото:vikabest88@gmail.com / Depositphotos)
В следующем году расходы на социальную сферу увеличили на 25 млрд грн.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Бюджет-2024: расходы на социалку увеличили на 25 млрд грн
В следующем году расходы на социальную сферу увеличили на 25 млрд грн. Это предусмотрено принятым правительством проектом госбюджета на следующий год.
Всего в 2024 году на социальные расходы пойдет 469 млрд грн. Это вторая по приоритетности статья бюджета.
На 6,8 млрд грн увеличат расходы на поддержку ветеранов. На четвертую по приоритетности статью госбюджета в 2024 году в целом пойдет 14,3 млрд грн.
Теперь принятый Кабмином проект госбюджета должна утвердить Верховная Рада.
В 2023 году выделят дополнительные средства на поддержку ВПЛ
Ранее стало известно, что расходы на поддержку внутренне перемещенных лиц в этом году хотят дополнительно увеличить на 16,5 млрд грн. Соответствующий законопроект парламент должен рассмотреть уже вскоре.
Государственная поддержка переселенцев предусматривает:
— помощь на проживание в размере 2000 грн на взрослого человека в месяц и 3000 грн на ребенка или лицо с инвалидностью;
— помощь по оплате коммунальных услуг в местах компактного поселения;
— помощь по программе Прихисток.
Напомним, сроки выплат ВПЛ были автоматически продлены 1 августа на полгода (до конца января 2024 года). После этого периода выплаты снова пересмотрят.