Российские оккупанты ищут в Мелитополе дополнительные холодильники для хранения трупов — ГУР 9 июня, 13:28 Цей матеріал також доступний українською ГУР заявило, что россияне ищут в Мелитополе дополнительные холодильники для хранения тел убитых оккупантов (Фото:gur.gov.ua)

Оккупационная администрация Мелитополя срочно ищет дополнительные морозильные камеры и промышленные холодильники для хранения трупов, сообщает Главное управление разведки.

По информации разведки, городской мясокомбинат, который переоборудовали в морг, уже полностью заполнен телами убитых оккупантов и не может больше принимать «груз 200».

Видео дня

В ведомстве заявили, что в понедельник, 6 июня, российские военные приехали в ООО Арон-М и изучили его холодильные камеры. Оборудование было признано пригодным для переоборудования в морг.

«Руководство компании было уведомлено о «решении по временному их использованию на безвозмездной основе для хранения тел погибших военнослужащих», — говорится в сообщении.

В ГУР добавили, что в настоящее время в Мелитополь активно завозятся трупы оккупантов, погибших во время боев в направлении Пологи — Гуляйполе.

«Эти события связаны с большими потерями оккупантов в живой силе. Кроме того, длительное хранение убитых тел связано с намерениями российского руководства скрыть реальные масштабы потерь от российского электората», — говорится в сообщении.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.