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"Раны затянулись, есть ноющие боли": в России рассказали о состоянии украинских моряков

Вчера, 18:20
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EPA

Раненые украинские моряки находятся в нормальных условиях

В четверг, 31 января, члены российской Общественной наблюдательной комиссии посетили троих раненых украинских военных моряков, которых на прошлой неделе перевели из больницы СИЗО Матросская тишина в Лефортово.

По информации российской стороны, оказанная украинцам медицинская помощь оценивается как удовлетворительная, но рекомендовано провести обследования в гражданской больнице, передает Интерфакс-Украина.

"Ранения у них полностью затянулись, состояние здоровья нормальное. Есть небольшие жалобы на остаточные явления после ранений, например на ноющие боли, но их уже осмотрели врачи и выдали все необходимые лекарства и мази, одному назначены уколы", - сообщил ответственный секретарь ОНК Иван Мельников.

Украинские моряки содержатся в двухместных новых камерах, оборудованных горячим водоснабжением, холодильником и телевизором, отметили в ОНК.

Российские силовики захватили два малых артиллерийских бронированных катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Москва инкриминирует украинским морякам "незаконное пересечение госграницы", за что им грозит до шести лет лишения свободы. Официальный Киев считает их военнопленными и требует немедленного освобождения.

В январе Лефортовский суд Москвы продлил незаконный арест захваченных в плен украинских моряков до 24 и 26 апреля 2019 года. Адвокаты моряков ходатайствовали о передаче дел в военный суд, поскольку все моряки под протокол заявили, что являются военнопленными, и отказались свидетельствовать, ссылаясь на Женевскую конвенцию. Российский суд отклонил это ходатайство.

Теги:   Россия Украинские моряки

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