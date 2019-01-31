"Раны затянулись, есть ноющие боли": в России рассказали о состоянии украинских моряков
В четверг, 31 января, члены российской
Общественной наблюдательной комиссии посетили троих раненых украинских военных моряков,
которых на прошлой неделе перевели из больницы СИЗО Матросская тишина в Лефортово.
По информации российской стороны, оказанная украинцам
медицинская помощь оценивается как удовлетворительная, но рекомендовано провести
обследования в гражданской больнице, передает Интерфакс-Украина.
"Ранения у них полностью затянулись, состояние здоровья нормальное. Есть небольшие жалобы на остаточные явления после ранений, например на ноющие боли, но их уже осмотрели врачи и выдали все необходимые лекарства и мази, одному назначены уколы", - сообщил ответственный секретарь ОНК Иван Мельников.
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Украинские моряки содержатся в двухместных новых камерах, оборудованных горячим водоснабжением, холодильником и телевизором, отметили в ОНК.
Российские силовики захватили два малых артиллерийских
бронированных катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24
военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива
во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.
Москва инкриминирует украинским морякам
"незаконное пересечение госграницы", за что им грозит до шести лет
лишения свободы. Официальный Киев считает их военнопленными и требует
немедленного освобождения.
В январе Лефортовский суд Москвы продлил незаконный арест захваченных в плен украинских
моряков до 24 и 26 апреля 2019 года. Адвокаты моряков ходатайствовали о
передаче дел в военный суд, поскольку все моряки под протокол заявили, что
являются военнопленными, и отказались свидетельствовать, ссылаясь на Женевскую
конвенцию. Российский суд отклонил это ходатайство.