Утренняя атака Киева. Обломок ракеты повредил машину в Дарницком районе 14 января, 10:44 Поврежденный автомобиль в Дарницком районе Киева (Фото:Киевская городская военная администрация / Telegram)

В Дарницком районе Киева из-за российской атаки утром в субботу, 14 января, обломок ракеты повредил автомобиль.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация в Telegram.

В ведомстве добавили, что, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Утром 14 января Россия совершила ракетную атаку на объект критической инфраструктуры в Киеве. Сообщалось о взрывах в Днепровском районе. Впоследствии стало известно о падении обломков в Голосеевском районе столицы.

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За несколько часов до этого в столице также были слышны взрывы. Однако в Сухопутных войсках ВСУ отметили, что те звуки не были связаны с какими-либо военными действиями. Впоследствии глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что взрывы произошли из-за возгорания на одном из объектов инфраструктуры.