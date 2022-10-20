Раненый оккупант снял бегство своего подразделения от Сил обороны в Херсонской области — видео 20 октября, 11:21 Оккупанты были вынуждены буквально уползать с поля боя (Фото:Скриншот видео t.me/AFUStratCom)

Управление стратегических коммуникация ВСУ опубликовало видео с камеры одного из российских солдат, попавших под обстрел Сил обороны на Херсонском направлении.

На обнародованных кадрах видно, как оккупанты отстреливаются от украинских военных, пытаясь спастись от них бегством.

Несмотря на это, в какой-то момент радом с захватчиками разорвался снаряд, в результате чего двое из них получили осколочные ранения и были вынуждены буквально уползать с поля боя, бросая свое снаряжение.

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Дальнейшая судьба автора видео и его подельников неизвестна.