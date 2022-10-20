Раненый оккупант снял бегство своего подразделения от Сил обороны в Херсонской области — видео

20 октября, 11:21
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Оккупанты были вынуждены буквально уползать с поля боя (Фото:Скриншот видео t.me/AFUStratCom)

Оккупанты были вынуждены буквально уползать с поля боя (Фото:Скриншот видео t.me/AFUStratCom)

Управление стратегических коммуникация ВСУ опубликовало видео с камеры одного из российских солдат, попавших под обстрел Сил обороны на Херсонском направлении.

На обнародованных кадрах видно, как оккупанты отстреливаются от украинских военных, пытаясь спастись от них бегством.

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Несмотря на это, в какой-то момент радом с захватчиками разорвался снаряд, в результате чего двое из них получили осколочные ранения и были вынуждены буквально уползать с поля боя, бросая свое снаряжение.

Видео дня

Дальнейшая судьба автора видео и его подельников неизвестна.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Херсонская область Российские военные Война России против Украины

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