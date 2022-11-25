Раненый вагнеровец решил от отчаяния застрелиться из автомата — видео 25 ноября, 23:14 Дело довершили сброшенные с дрона гранаты (Фото:Скриншот видео TheDeadDistrict/Twitter)

Наемники российской ЧВК Вагнер, получив ранения на поле боя, предпочитают кончать жизнь самоубийством, осознавая, что спасать их никто не намерен.

Один из таких случаев был снят украинским дроном.

На обнародованных в соцсетях кадрах видно тяжело раненного командира одного из подразделений вагнеровцев, который пытается выстрелить себе в сердце из автомата.

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Удалось ли ему это в итоге, на ясно, но сброшенные гранаты в любом случае не оставили оккупанту никаких шансов на выживание.

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Где именно было снято опубликованное видео, не уточняется, однако известно, что ЧВК Вагнер активно используют в районе Бахмута, на штурм которого военное руководство РФ уже много месяцев отправляет одну волну наемников за одной, не считаясь при этом ни с какими потерями.

Причиной этому является то, что их подразделения состоят в основном из заключенных, которых используют исключительно как «пушечное мясо» и карают за отступление или сдачу в плен смертной казнью.