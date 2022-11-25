Раненый вагнеровец решил от отчаяния застрелиться из автомата — видео

25 ноября, 23:14
Поделиться:
Дело довершили сброшенные с дрона гранаты (Фото:Скриншот видео TheDeadDistrict/Twitter)

Дело довершили сброшенные с дрона гранаты (Фото:Скриншот видео TheDeadDistrict/Twitter)

Наемники российской ЧВК Вагнер, получив ранения на поле боя, предпочитают кончать жизнь самоубийством, осознавая, что спасать их никто не намерен.

Один из таких случаев был снят украинским дроном.

Читайте также:
«Смогут наступать еще несколько месяцев». Как мрут «вагнеровцы», создавая иллюзию большей эффективности, чем в армии РФ — Кузан

На обнародованных в соцсетях кадрах видно тяжело раненного командира одного из подразделений вагнеровцев, который пытается выстрелить себе в сердце из автомата.

Видео дня

Удалось ли ему это в итоге, на ясно, но сброшенные гранаты в любом случае не оставили оккупанту никаких шансов на выживание.

18+

https://twitter.com/TheDeadDistrict/status/1595826042127654913
Читайте также:

Евгений Пригожин уверен, что тела Евгения Нужина никогда не найдут (Фото:Коллаж НВ) «Нету тела — нету дела»: Пригожин хвастается своей безнаказанностью после казни вагнеровца Нужина

Где именно было снято опубликованное видео, не уточняется, однако известно, что ЧВК Вагнер активно используют в районе Бахмута, на штурм которого военное руководство РФ уже много месяцев отправляет одну волну наемников за одной, не считаясь при этом ни с какими потерями.

Причиной этому является то, что их подразделения состоят в основном из заключенных, которых используют исключительно как «пушечное мясо» и карают за отступление или сдачу в плен смертной казнью.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Наемники Частная военная компания Вагнера ЧВК Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X