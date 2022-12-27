Раненый оккупант, не надеясь на спасение, подорвал себя гранатой — видео 27 декабря, 10:38 Оккупант понял, что помощи ждать не стоит (Фото:Скриншот видео t.me/operativnoZSU)

Российские захватчики, которых бросают «пушечным мясом» на штурм украинских позиций, получив ранение, уже не надеются, что их кто-то будет спасать и кончают жизнь самоубийством.

Видео с одним из таких примеров было обнародовано во вторник, 27 декабря, Командованием десантно-штурмовых войск ЗСУ.

На нем видно, как украинский дрон сбрасывает в яму с солдатами противника фугас, в результате чего большинство россиян гибнет, а один из них получает осколочные ранения.

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Осознавая, что эвакуировать его никто не будет, оккупант решает подорвать самого себя гранатой.

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Где именно было снято данное видео, не уточняется.