Раненый оккупант, не надеясь на спасение, подорвал себя гранатой — видео

27 декабря, 10:38
Поделиться:
Оккупант понял, что помощи ждать не стоит (Фото:Скриншот видео t.me/operativnoZSU)

Оккупант понял, что помощи ждать не стоит (Фото:Скриншот видео t.me/operativnoZSU)

Российские захватчики, которых бросают «пушечным мясом» на штурм украинских позиций, получив ранение, уже не надеются, что их кто-то будет спасать и кончают жизнь самоубийством.

Видео с одним из таких примеров было обнародовано во вторник, 27 декабря, Командованием десантно-штурмовых войск ЗСУ.

Читайте также:
Раненый вагнеровец решил от отчаяния застрелиться из автомата — видео

На нем видно, как украинский дрон сбрасывает в яму с солдатами противника фугас, в результате чего большинство россиян гибнет, а один из них получает осколочные ранения.

Видео дня

Осознавая, что эвакуировать его никто не будет, оккупант решает подорвать самого себя гранатой.

18+

Где именно было снято данное видео, не уточняется.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Российские военные Суицид Самоубийство Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X