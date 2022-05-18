Раненым на войне боевикам «ЛНР» «диагностируют» остеохондроз и язву, чтобы не платить компенсацию — разведка 18 мая, 14:48 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Раненым боевикам террористической организации «ЛНР» диагностируют остеохондроз и язву, чтобы не платить компенсации, сообщает Главное управление разведки Украины.

Война России против Украины — главные события 18 мая

По информации ведомства, после лечения ранения и контузии боевики «ЛНР» получают выписки, в которых указано остеохондроз, язва или другие болезни, не предусматривающие компенсационных выплат.

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«Учитывая безвозвратные потери 2 армейского корпуса ВС РФ (именно в нем служат „мобилизованные“ с территории „ЛНР“), ситуация по поддержке и восприятию местным населением войны и дальнейшей мобилизации значительно уменьшается», — говорится в сообщении.

Разведка сообщает, что 16−17 мая в Луганске прошли стихийные акции протеста жен и родственников мобилизованных на войну против Украины.

«Основное требование протестующих — возвращение мобилизованных домой. Общее количество участников около 700 человек», — говорится в сообщении.



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