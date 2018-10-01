Раненый полицейский, убитый преступник и граната. Что известно о разбойном нападении на частный дом в центре Киева

Поздно вечером 30 сентября группа неизвестных совершила разбойное нападение на частный дом в Печерском районе Киева. По данным СМИ, это дом судьи Деснянского районного суда Киева Наталии Буши. Когда на место преступления прибыли патрульные, началась перестрелка, преступники также взорвали гранату. В итоге один из полицейских был ранен, а один из нападавших погиб.

НВ рассказывает все, что известно о нападении и перестрелке в центре Киева.

Раненый полицейский и сбежавший стрелок

Сначала, около 23:00 30 сентября, полиция Киева сообщила лишь о раненом полицейском. Стало известно, что двое патрульных заметили мужчину в темной одежде, перебегавшего дорогу на ул. Лаврской в Печерском районе Киева перед их автомобилем. При этом мужчина вел себя странно и "периодически приседал".

Когда полицейские бросились за ним, он несколько раз выстрелил. Один из патрульных получил два ранения, а стрелок сбежал. Чтобы его разыскать, в Киеве ввели специальный оперативный план.

Интернет-сообщество Киев Оперативный пишет, что стрелявший по патрульным мужчина перебегал дорогу к монументальной скульптуре Родина-мать, и по правоохранителям он якобы стрелял автоматной очередью. По данным интернет-сообщества, раненый полицейский - это 25-летний инспектор патрульной полиции Станислав, он получил ранения в ногу и в бедро (один из представителей СМИ позже спросил у главы полиции Киева Андрея Крищенко, правда ли, что полицейского ранили в пах, но Крищенко не смог точно ответить на этот вопрос).

По факту нападения на полицейского было начато уголовное производство по ст.348 УК Украины - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Санкция этой статьи - до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Нападение на частный дом на Печерске и граната против полицейских

Вскоре начальник полиции Андрей Крищенко, который лично выехал на место событий, сообщил, что около 22:00 в полицию поступили вызовы из частного сектора Печерского района. Наряд полиции, выехавший на место, обнаружил неизвестных, которые выскочили из дома (сколько их было, Крищенко не уточняет - ред.) и попытались скрыться.

Видео с места преступления и комментарий Крищенко

Патрульные стали преследовать неизвестных, и те открыли огонь и применили гранату. Крищенко говорит, что один из полицейских "сразу" получил огнестрельные ранения. Он заверил, что правоохранителю оказали необходимую медицинскую помощь и его жизни ничего не грозит.

Глава полиции Киева добавил, что во время изучения места событий было установлено, что, как минимум, двое неизвестных ворвались в частный дом с целью ограбления. Они забрали некоторые ценные вещи.

По словам Крищенко, патрульные и сотрудники спецподразделения продолжают разыскивать преступников. Он также отметил, что пострадавшие при разбойном нападении живы и почти не получили телесных повреждений.

Труп преступника

Глава киевской полиции сообщил, что во время осмотра территории возле места, где было совершено преступление, на пути, по которому преступники убегали, нашли труп мужчины с огнестрельными ранениями. Его личность еще не установлена, но полиция предполагает, что это труп одного из преступников. Кто именно его убил, установит следствие. При этом Крищенко отметил, что между полицейскими и преступниками была перестрелка.

В то же время, Киев Оперативный сообщает, что тело мужчины обнаружили на ул. Редутной. "Судя по всему, это был один из нападавших, который получил серьезное ранение от взрыва гранаты", - говорится в сообщении. Отмечается также, что при нем обнаружили пистолет Макарова.

Кого грабили в доме в Печерском районе Киева

Судебно-юридическая газета сообщила, что разбойное нападение в Печерском районе было совершено на дом, где проживает судья Деснянского районного суда Киева Наталия Буша, принадлежащий ее родителям. Кроме Наталии Буши, в доме живет ее муж - адвокат Андрей Буша и маленькая дочь.

Дом по адресу Новонаводницкий переулок, 5 / Скриншот Google Street View

Сообщается, что преступники дождались, когда Андрей Буша вернулся из супермаркета на своем автомобиле Honda и схватили его. Они якобы избили мужчину, прострелили ему ноги и потащили в дом. После этого преступники узнали код от сейфа и забрали 4 300 долларов, 300 евро и ожерельем из драгоценных камней. Наталию Бушу вместе с ребенком в это время закрыли в туалете, угрожая пистолетом. Сообщается также, что преступники хотели бросить гранату в дом, но Наталия Буша уговорила их этого не делать. Когда преступники убежали, судья вызвала полицию и скорую помощь. Андрея Буша госпитализировали.

Киев Оперативный тоже пишет, что нападение было совершено на дом судьи Наталии Буши и ее мужа. Отмечается, что дом расположен в Новонаводницком переулке недалеко от улицы Лаврской (Информатор пишет, что нападение произошло в доме на ул. Новонаводницкой, 5, но рядом с ул. Лаврской расположен именно Новонаводницкий переулок - ред). По версии интернет-сообщества, в полицию позвонила соседка адвоката, которая заявила, что его пытают.

Отметим, что в декларации Натальи Буши за 2017 год указана квартира в Киеве площадью 72 квадратных метра, но о праве пользования домом не упоминается.

НВ