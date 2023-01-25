Спортивная арена в Луганске переполнена оккупантами: тут пытаются спасти более 600 раненых — ОВА

25 января, 10:01
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На спортивной арене в Луганске лечат раненых оккупантов (Фото:Схід Info)

На спортивной арене в Луганске лечат раненых оккупантов (Фото:Схід Info)

В оккупированном Луганске спортивная арена переполнена ранеными российскими захватчиками.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Луганской ОВА.

По информации властей, на самой большой после уничтоженного оккупантами Ледового дворца крытой спортивной арене региона пытаются спасти более 600 раненых боевиков.

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Как отметили в ОВА, количество раненых оккупантов растет.

23 января Генштаб сообщал об огромных потерях российских оккупационных войск в Запорожской области.

Городская больница Днепрорудного Запорожской области переполнена ранеными. Только за последнее время туда доставили около 150 оккупантов.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Луганск Луганская область Война России против Украины

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