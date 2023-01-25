Спортивная арена в Луганске переполнена оккупантами: тут пытаются спасти более 600 раненых — ОВА
На спортивной арене в Луганске лечат раненых оккупантов (Фото:Схід Info)
В оккупированном Луганске спортивная арена переполнена ранеными российскими захватчиками.
Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Луганской ОВА.
По информации властей, на самой большой после уничтоженного оккупантами Ледового дворца крытой спортивной арене региона пытаются спасти более 600 раненых боевиков.
Как отметили в ОВА, количество раненых оккупантов растет.
23 января Генштаб сообщал об огромных потерях российских оккупационных войск в Запорожской области.
Городская больница Днепрорудного Запорожской области переполнена ранеными. Только за последнее время туда доставили около 150 оккупантов.