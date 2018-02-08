Ранение троих детей в Красногоровке из-за взрыва: в доме могла сработать разрывная пуля

На месте взрыва в одном из домов Красногоровки, где пострадали трое детей, нашли фрагмент пули калибра 12,7 мм.

Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации населенного пункта Олег Ливанчук, пишет ТСН.

"По признакам, это, наверное, была разрывная пуля. Дети ничего с ней не делали, не сверлили, не поджигали. Крутили в руках, и она разорвалась", - пояснил он.

Ливанчук добавил, что были случаи, когда такие пули долетали в Красногоровку с оккупированных территорий. Отмечается, что от дома, где произошел взрыв, до "ДНР" больше двух км.

По данным СМИ, в Днепре прооперировали трехлетнюю девочку, которая в результате взрыва получила ранения внутренних органов и потеряла палец.

Ранее сообщалось, что в Красногоровке Донецкой области трое детей 14, 9 и 3 лет подорвались на неизвестном взрывном предмете. Когда предмет взорвался, старшая девочка получила относительно легкие осколочные ранения грудной клетки, ягодиц и голени. Младшие дети получили тяжелые повреждения: мальчику повредило внутренние органы и оторвало три пальца на левой руке, маленькой девочке оторвало палец на правой руке и также повредило внутренние органы.

По данным полиции, в момент взрыва родители детей находились в соседней комнате и распивали алкогольные напитки.

Мальчика прооперировали, и он остается в областной травматологической больнице. Состояние здоровья ребенка средней степени тяжести.