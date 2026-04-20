В Нежине мальчик ранил из травматического пистолета 12-летнего друга

20 апреля, 22:33
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В полиции рассказали подробности ранения ребенка травматическим пистолетом (Фото: Нацполиция / Facebook)

В полиции рассказали подробности ранения ребенка травматическим пистолетом (Фото: Нацполиция / Facebook)

В Нежине Черниговской области 12-летний мальчик получил ранение ноги от травматического пистолета. Об этом сообщила областная полиция в понедельник, 20 апреля.

Правоохранители отметили, что днем к ним поступило сообщение, что ребенок получил ранение от оружия.

Как рассказал 11-летний мальчик, три дня назад он нашел предмет, похожий на пистолет и забрал его домой. В понедельник, когда к нему в гости пришел 12-летний друг, мальчик решил показать свою находку.

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В то время, как дети рассматривали пистолет, раздался выстрел. 12-летний мальчик получил ранение ноги.

Ребенка доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

В полиции отметили, что пистолет изъяли и отправили на экспертизу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Редактор: Екатерина Шпак

Теги:   Черниговская область Нежин Пистолеты Дети Ранения

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