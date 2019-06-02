Ранение пятилетнего мальчика. Полицейским сообщили о подозрении Сегодня, 20:58 Цей матеріал також доступний українською Переяслав-Хмельницький Відділ Поліції via Facebook Полицейские после употребления алкогольных напитков решили пострелять по металлическим банкам — прокуратура Переяслав-Хмельницький Відділ Поліції via Facebook

Двум патрульным полицейским из Переяслава-Хмельницкого, которые тяжело ранили пятилетнего мальчика, сообщили о подозрении.

Действия полицейских квалифицировали по ч.2 ст. 28, ст. 128 Уголовного кодекса Украины — неосторожное тяжкое телесное повреждение, совершенное по предварительному сговору группой лиц, сообщается на сайте и на странице в Facebook прокуратуры Киевской области.

Неосторожное тяжкое телесное повреждение наказывается общественными работами на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до двух лет.

Совершение этого преступления по предварительному сговору группой лиц является отягчающим обстоятельством.

Согласно сообщению прокуратуры, установлено, что полицейские 31 мая употребляли спиртные напитки во время отдыха, а потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, которые были расположены в месте, где могли находиться люди. Они попали в малолетнего мальчика, который в это время находился на детской площадке. Ребенок получил тяжелые телесные повреждения.

В сообщении прокуратуры говорится, что готовится ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения. Какую именно меру пресечения будет просить обвинение для подозреваемых полицейских — круглосуточный домашний арест или содержание под стражей, из сообщения прокуратуры не понятно.

Прокуратура будет также просить об отстранении подозреваемых от занимаемых должностей.

Напомним, ранее бабушка раненого мальчика Александра Тлявова сообщила СМИ, что, по словам начальника райотдела полиции в Переяславе-Хмельницком, полицейские признают вину, но они были такие пьяные, что не знают, кто именно ранил ребенка.

Напомним, 31 мая в Переяславе-Хмельницком в больницу привезли пятилетнего мальчика с травмой головы. Сотрудники полиции сначала утверждали, что мальчик получил травму в результате падения. Однако медики обнаружили пулевое ранение, повлекшее перелом костей черепа и повреждение головного мозга. Сообщалось, что мальчик в очень тяжелом состоянии на аппарате искусственного дыхания, ему сделали операцию. По данному факту открыло уголовное производство Государственное бюро расследований. Двоих полицейских, подозреваемых в стрельбе, задержали. Председатель Нацполиции Сергей Князев заявил, что подозреваемые были не на службе и были пьяны. На сайте полиции Киевской области сказано, что полицейский «пристреливал» ружье во дворе и пуля случайно попала в соседний двор, где был пострадавший мальчик.

