30 июня 2018, суббота

Ранение ножом полковника ВСУ: командование заявило о несчастном случае

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Обстоятельства ранения полковника в пресс-службе ДШВ ВСУ не уточнили
Фото: moz.gov.ua

Обстоятельства ранения полковника в пресс-службе ДШВ ВСУ не уточнили

Заместитель командующего десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины Павел Щербань получил ножевое ранение в результате "несчастного случая".

Об этом сообщили в пресс-службе ДШВ ВСУ в Facebook.

"В ходе проведенной проверки по факту получения телесных повреждений заместителем командующего ДШВ ВС Украины полковником Щербанем П.Р., установлено, что телесные повреждения получены вследствие досадного несчастного случая", - говорится в сообщении.

Как сообщается, причастность к данному инциденту других лиц полковник опроверг.

В то же время обстоятельства, при которых Щербань получил ножевые ранения, не уточняются.

Ранее сообщалось, что в Житомире напали с ножом на заместителя командующего ДШВ ВС Украины.

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