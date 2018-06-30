Ранение ножом полковника ВСУ: командование заявило о несчастном случае

Заместитель командующего десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины Павел Щербань получил ножевое ранение в результате "несчастного случая".
Об этом сообщили в пресс-службе ДШВ ВСУ в Facebook.
"В ходе проведенной проверки по факту получения телесных повреждений заместителем командующего ДШВ ВС Украины полковником Щербанем П.Р., установлено, что телесные повреждения получены вследствие досадного несчастного случая", - говорится в сообщении.
Как сообщается, причастность к данному инциденту других лиц полковник опроверг.
В то же время обстоятельства, при которых Щербань получил ножевые ранения, не уточняются.
Ранее сообщалось, что в Житомире напали с ножом на заместителя командующего ДШВ ВС Украины.
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