«У меня была пробита спина, шея». Кирилл Буданов рассказал NV о полученных на Донбассе ранениях 24 мая, 16:04 NV Премиум Главный разведчик страны. Глава ГУР Кирилл Буданов рассказал о спецоперациях и своих ранениях (Фото:НВ)

NV узнал, какие последствия для здоровья главного разведчика страны имели «командировки» в зону боевых действий

До того, как стать руководителем ГУР МО, Кирилл Буданов в качестве офицера военной разведки несколько раз выполнял спецзадания в зоне ООС на Донбассе, и был при этом трижды ранен.

Видео дня

Об этом говорится в статье «Судьба разведчика № 1», которая была опубликована в № 2 журнала NV.

Первое ранение Буданов назвал легким — «зацепил осколок». Следующее стало следствием взрыва противопехотной мины — один из ее осколков попал будущему руководителю ГУР под сердце. «Его нельзя вытащить из тела, опасно. У меня была пробита спина, шея. Выходил через линию фронта своим ходом, на адреналине, где-то 5 км, а потом упал обессиленный, — рассказал NV сам главный военный разведчик — Ранение тяжелое, но в принципе жить можно».

В третий раз ему прострелили правую руку, которая с тех пор плохо сгибается, — пуля выбила локтевой сустав.

При каких обстоятельствах он получил ранения, начальник ГУР не говорит.